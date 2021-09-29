Фестиваль «NEOсвітній Арсенал» і виставка хризантем «Історія кохання»: куди піти у Києві у вихідні
У Національній опері України імені Тараса Шевченка:
30 вересня — балет «Баядерка»,
1 жовтня — опера «Моцарт і Сальєрі» і балет «Шехеразада»,
2 жовтня — опера «Флорія Тоска»,
3 жовтня — балет «Корсар»,
5 жовтня — балет «Віденський вальс»,
6 жовтня — опера «Травіата».
Початок: 19.00.
Адреса: вул. Володимирська, 50.
Ціна: від 50 грн.
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З 30 вересня по 3 жовтня в музейному комплексі «Мистецький арсенал» пройде фестиваль для юних художників і дослідників «NEOсвітній Арсенал». У програмі: квести, творчі лабораторії і майстер-класи; спектаклі та перформанси; мистецькі проєкти; ярмарок розвиваючих ігор і книг.
Адреса: вул. Лаврська, 10−12.
Ціна: 75 грн.
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До 27 лютого в PinchukArtCentre проходить виставка номінантів премії Future Generation Art Prize.
Адреса: вул. Велика Васильківська / Басейна, 1 / 3−2.
Вхід вільний.
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З 1 по 31 жовтня на Співочому полі проходить виставка хризантем «Історія кохання».
Адреса: вул. Лаврська, 33.
Ціна: 25−100 грн.
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2 і 3 жовтня на ВДНГ пройде фестиваль крафтового сиру, в якому візьмуть участь понад 60 виробників сиру. У програмі: конкурси, зіркове журі, майстер-класи, дегустації та лекції від сироварів.
Адреса: проспект Академіка Глушкова, 1.
Вхід вільний.
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2 жовтня о 15:00 арткафе «Золоті ворота» запрошує на відкриття виставки художниці Неллі Дробот «Замок», яка триватиме до 10 жовтня.
Адреса: вул. Лисенко, 1.
Вхід вільний.
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До 17 жовтня в Національному музеї «Київська картинна галерея» діє ювілейна виставка Катерини Кричевської-Росандіч «Дороги. Straßen. Roads».
Адреса: вул. Терещенківська, 9.
Ціна: від 50 грн.
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До 10 жовтня в Музеї гетьманства проходить виставка «Пам'яті Надії Коваленко». В експозиції: театральні плакати і плакати на соціальні теми, виконані в 80-х роках минулого століття.
Адреса: вул. Спаська, 16б.
Вхід вільний.
Нагадаємо, в Національному музеї історії України у Другій світовій війні відкрилася виставка «Голокост», присвячена 80-й роковині трагедії в Бабиному Яру .
Фото: facebook.com/spivochepole33
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