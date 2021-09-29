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Суспільство та люди

Фестиваль «NEOсвітній Арсенал» і виставка хризантем «Історія кохання»: куди піти у Києві у вихідні

18:51 29 вересня 2021
виставка хризантем

У Національній опері України імені Тараса Шевченка:

30 вересня — балет «Баядерка»,

1 жовтня — опера «Моцарт і Сальєрі» і балет «Шехеразада»,

2 жовтня — опера «Флорія Тоска»,

3 жовтня — балет «Корсар»,

5 жовтня — балет «Віденський вальс»,

6 жовтня — опера «Травіата».

Початок: 19.00.

Адреса: вул. Володимирська, 50.

Ціна: від 50 грн.
***

З 30 вересня по 3 жовтня в музейному комплексі «Мистецький арсенал» пройде фестиваль для юних художників і дослідників «NEOсвітній Арсенал». У програмі: квести, творчі лабораторії і майстер-класи; спектаклі та перформанси; мистецькі проєкти; ярмарок розвиваючих ігор і книг.

Адреса: вул. Лаврська, 10−12.

Ціна: 75 грн.
***

До 27 лютого в PinchukArtCentre проходить виставка номінантів премії Future Generation Art Prize.

Адреса: вул. Велика Васильківська / Басейна, 1 / 3−2.

Вхід вільний.
***

З 1 по 31 жовтня на Співочому полі проходить виставка хризантем «Історія кохання».

Адреса: вул. Лаврська, 33.

Ціна: 25−100 грн.
***

2 і 3 жовтня на ВДНГ пройде фестиваль крафтового сиру, в якому візьмуть участь понад 60 виробників сиру. У програмі: конкурси, зіркове журі, майстер-класи, дегустації та лекції від сироварів.

Адреса: проспект Академіка Глушкова, 1.

Вхід вільний.
***

2 жовтня о 15:00 арткафе «Золоті ворота» запрошує на відкриття виставки художниці Неллі Дробот «Замок», яка триватиме до 10 жовтня.

Адреса: вул. Лисенко, 1.

Вхід вільний.
***

До 17 жовтня в Національному музеї «Київська картинна галерея» діє ювілейна виставка Катерини Кричевської-Росандіч «Дороги. Straßen. Roads».

Адреса: вул. Терещенківська, 9.

Ціна: від 50 грн.
***

До 10 жовтня в Музеї гетьманства проходить виставка «Пам'яті Надії Коваленко». В експозиції: театральні плакати і плакати на соціальні теми, виконані в 80-х роках минулого століття.

Адреса: вул. Спаська, 16б.

Вхід вільний.

Нагадаємо, в Національному музеї історії України у Другій світовій війні відкрилася виставка «Голокост», присвячена 80-й роковині трагедії в Бабиному Яру .

Фото: facebook.com/spivochepole

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