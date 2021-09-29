У Дніпрі натовп «штурмував» секонд-хенд: епічне відео

У Дніпрі місцеві жителі 29 вересня влаштували стовпотворіння на вході в магазин одягу секонд-хенд популярної мережі «Економ-клас». Автор ролика, який став свідком, назвав те, що відбувається, «битвою за труси» і зазначив, що вхід в магазин штурмували і літні, і молоді дніпряни.

Тим часом охоронцям магазину доводилося вручну тримати металеву огорожу.

«За речі готові один одному глотки порвати», «Який кошмар», «Стадо баранів», — пишуть в соцмережах про побачене.

Очевидно, загородження на вході в магазин встановили після лютневого випадку в Кам'янському Дніпропетровської області, де при подібних обставинах натовп покупців мало не затоптав жінку похилого віку. Там пенсіонерці довелося вибиратися з-під ніг людей на четвереньках.

Врешті-решт їй допомагали встати небайдужі.

Нагадаємо, раніше тиснява на сходах в університеті Болівії призвела до загибелі п'яти студентів.

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