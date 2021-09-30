«Як з цим боротися?»: відома українська актриса в шоці від поїздки в «Інтерсіті» Київ — Херсон

Актриса і телеведуча Римма Зюбіна, проїхавшися у «Інтерсіті» сполученням Херсон — Київ, опублікувала в мережі обурений пост, поділившися враженнями від подорожі на швидкісному потязі.

«Чому цей поїзд називається „Інтерсіті“ і чому звичайні купейні вагони використовуються, як вагон 1 класу? Сім годин і 43 хвилини їде 7650 поїзд Херсон — Київ. Про швидкості я не питаю, в NY за 9 годин летить літак, але чому ми повинні за 500 грн їхати сидячи там, де немає умов для комфортного сидіння?» — пише актриса в Facebook і викладає фото, зняті у вагоні.

За її словами, незважаючи на те, що паління в поїздах заборонено, пасажири щосили «диміли» у тамбурі.

«За кілька годин нічим дихати у середині вагону і провідники відповідають, що вони не поліція і штрафувати не можуть, тому і ніяк вплинути теж не можуть. Як з цим боротися? Може штрафи варто підвищити? Свідомість і взаємоповага в нашій країні миттєво прокинуться …" — додала вона.

Під постом Римми Зюбіної зав'язалася жвава дискусія, багато інтернет-користувачі скаржилися на умови поїздок та цікавилися, чи можна якось вплинути на ситуацію.

Прокоментували цей пост і представники «Укрзалізниці».

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі розгорівся гучний скандал — деякі пасажири «Інтерсіті» не змогли виїхати до Києва — потяг, який за розкладом мав відправитися о 10:00, виїхав раніше.

А старі вагони зіпсували поїздку пасажирам поїзду сполученням Київ — Миколаїв. В одному з вагонів дах прохудився — людей під час дощу стало заливати, в хід йшли відра, в які вони намагалися збирати воду.

Фото зі сторінки Римми Зюбіної у соціальних мережах.

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