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Суспільство та люди

Молитва в день Віри, Надії та Любові з проханням спасти від спокуси

12:44 30 вересня 2021
Молитва в день Віри, Надії та Любові з проханням спасти від спокуси

В день пам'яті Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії святих мучениць просять про зміцнення у вірі, про християнську любов між батьками та дітьми, а також про збереження підлітків від спокус світу та маловір'я.

Про історію свята, його традиції та прикмети у матеріалі «ФАКТІВ».

«ФАКТИ» також писали про те, які важливі дати відзначатимуть православні у жовтні.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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