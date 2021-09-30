Молитва в день Віри, Надії та Любові з проханням спасти від спокуси
В день пам'яті Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії святих мучениць просять про зміцнення у вірі, про християнську любов між батьками та дітьми, а також про збереження підлітків від спокус світу та маловір'я.
Про історію свята, його традиції та прикмети у матеріалі «ФАКТІВ».
«ФАКТИ» також писали про те, які важливі дати відзначатимуть православні у жовтні.
Фото: https://ua.depositphotos.com58
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