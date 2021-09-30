З 1 жовтня ще одне українське місто переходить на електронні квитки у транспорті

Слідом за Києвом від паперових квитків у громадському транспорті відмовився Тернопіль. Одночасно у файному місті зросте й ціна проїзду — з 5−7 гривень до 8−10 в залежності від того, яким способом оплачується поїздка: «Соціальною картою тернополянина», банківською карткою, додатком у смартфоні тощо.

Зате містян порадує те, що такий метод безготівкової оплати буде діяти як у автобусах-тролейбусах, так і у маршрутках. Причому інформація про час оплати, зафіксована системою, дозволить заощаджувати при поїздках з пересадками. Якщо пересадка, наприклад, з тролейбуса на маршрутку відбулась менше, ніж за півгодини після валідації першої поїздки, оплачувати другу поїздку не потрібно.

Докладніше про те, що чекає на українців вже за кілька днів, читайте у матеріалі «Пенсії, газ, опалення, телефонний звʼязок та ліки для діабетиків і від „афганського синдрому“: що зміниться з 1 жовтня».

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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