День вчителя-2021: привітання улюбленим педагогам

У неділю, 3 жовтня в Україні відзначається день вчителя. У школах святкові заходи традиційно пройдуть в попередню п'ятницю, 1 жовтня.

Підбірка побажань на День вчителя, яку публікують «ФАКТИ», допоможе гідно привітати освітян зі святом і подякувати їм за нелегку і дуже важливу працю.



Вы дарите умения и знания,

Которыми к успеху путь открыт

И в этом настоящее призванье

И истинный талант ваш состоит.

От всей души примите пожелания,

Чтоб было много плодотворных лет.

Удачи вам во всем и процветанья,

Здоровья, счастья, долгих лет.

Вчителю мудрий,

Вчителю добрий,

Нас навчили Ві,

Нас Ви ростили,

Дай Боже щастя,

Вам, Справжня людина,

Щоб малі Терпіння,

Щоб малі сили.



Ваш труд почетен, благороден,

Он знаний требует больших!

Даете в жизнь Вы нам дорогу,

Вовек об этом нам ведь не забыть!

Сегодня от души Вас поздравляем,

Уся шкільна наша батьківщина щиро вас вітає.

Щастя, здоров'я й Успіхів вам бажає,

Дай вам, Боже, ще Довго молодіті,

Та й не одну осінь ще з нами зустріті.

За ті тепло, что в серці нам вкладаєте,

Любов до рідної землі,

За ті добро, которого нас навчаєте,

Спасибі, дорогі Учителі!

В руках у школьников — красивые букеты,

Звучат красивые слова и тут, и там.

Деревья даже по особому одеты!

И низкий всем поклон родным учителям!

Пусть будут вам ученики всегда послушны,

Их прилежание пусть удивляет вас!

А вы же оставайтесь благодушны,

Пусть настроение ваше будет — высший класс!

За невтомну працю Вашу

Уклін Вам до землі низьких,

Прийміть подяку щіру нашу

За працю Учительська важкий!

Хай добро Вам весь час живеться

Без горя, смутку та біди,

А галасліва хай малеча

Приносити радість Вам всегда!

Нагадаємо, «ФАКТИ» розповідали, як найкраще привітати улюбленого педагога з Днем вчителя.

Заголовне фото: https://ua.depositphotos.com

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