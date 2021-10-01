На вихідні центр Києва закриють для транспорту: перелік вулиць

В Києві у вихідні дні знов перекриють вулиці у центрі міста через проведення масових спортивних заходів.

Як повідомляють у КМДА, 2 та 3 жовтня відбуватиметься «Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021». Цими днями рух транспорту обмежать та внесуть зміни у маршрути громадського транспорту для безперебійного перевезення пасажирів.

Так, з 19:00 п'ятниці, 1 жовтня, до 22:00 неділі, 3 жовтня, рух автобусів №№ 24 та 114 організують за маршрутом руху вихідного дня.

3 жовтня з початку руху до закінчення заходів (орієнтовно до 16:00) громадський транспорт курсуватиме наступним чином.

Тролейбуси:

№ 3 — від Залізничного масиву (вул. Волгоградська) до залізничного вокзалу «Південний»;

№№ 5 та 7 — відповідно від вул. Білицької та вул. Чорнобильської до Повітрофлотського шляхопроводу;

№№ 8, 9 та 17 — відповідно від вул. Смілянської, Міжнародного аеропорту «Київ» («Жуляни») та площі Космонавтів до залізничного вокзалу «Південний»;

№ 12 — від ст. м. «Васильківська» до ст. м. «Либідська»;

№№ 14 та 15 — відповідно від Ботанічного саду та ст. м. «Видубичі» до б-р у Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної);

№ 40 — від вул. Кадетський гай до вул. Волгоградської.

Автобуси:

№ 5 — від вул. Ізюмської до вул. Жилянської;

№ 24 та 114 — відповідно від Національного музею історії України у II світовій війні та вул. Милославської до вул. Хрещатик за власним маршрутом, далі — вул. Михайлівська — вул. Велика Житомирська — вул. Володимирська — б-р Тараса Шевченка — вул. Симона Петлюри — залізничний вокзал «Центральний»; (у зворотному напрямку) залізничний вокзал «Центральний» — вул. Симона Петлюри — б-р Тараса Шевченка — вул. Леонтовича — вул. Богдана Хмельницького — вул. Володимирська — Володимирський проїзд — вул. Михайлівська — вул. Хрещатик, далі за власними маршрутами;

№ 20 — від ж/м Корчувате до вул. Ділової;

№ 55 — від Дарницької площі до вул. Басейної;

№ 69 — від вул. Литвиненко-Вольгемут до залізничного вокзалу «Південний»;

№ 118 — від ст. м. «Чернігівська» до вул. Басейної.

Також тимчасово будуть внесені зміни у шлях автобусних маршрутів загального користування в режимі маршрутного таксі: №№ 171, 181, 189, 198, 228, 231, 411, 427, 429, 433, 450, 507, 539, 558, 575.

Також в столиці проводитимуться й інші спортивні масові заходи. У міськдержадміністрації попереджають, що з 00:00 2 жовтня до 22:00 3 жовтня на вулиці Хрещатик (від Майдану Незалежності до перехрестя з вул. Прорізною), а також із 06:30 до 16:00 3 жовтня обмежать рух транспорту за маршрутами:

вул. Хрещатик, 36 — вул. Хрещатик (від перехрестя з вул. Архітектора Городецького у бік Бессарабської площі);

вул. Велика Васильківська (вiд Бессарабської площі до вул. Жилянської);

вул. Саксаганського (від вул. Шота Руставелі до просп. Перемоги);

просп. Перемоги (від вул. Саксаганського до вул. В’ячеслава Чорновола);

вул. Жилянська (від вул. Великої Васильківської до вул. Шота Руставелі);

вул. Шота Руставелі;

вул. Рогнідинська;

вул. Еспланадна (від вул. Рогнідинської до вул. Басейної);

вул. Басейна (вiд вул. Еспланадної до вул. Хрещатик);

Бессарабська площа;

вул. Прорізна (від вул. Хрещатик до вул. Пушкінської);

вул. Пушкінська (від вул. Прорізної до вул. Богдана Хмельницького);

вул. Богдана Хмельницького (від вул. Пушкінської до вул. Хрещатик).

Нагадаємо, що цими вихідними «Київавтодор» планує ремонт відразу двох мостових переходів — мосту Метро і Південного мосту. Транспортний потік буде обмежено. На мосту Метро роботи почнуться ввечері у п'ятницю, 1 жовтня, й триватимуть вони якнайменше до 17:00 понеділка, 4 жовтня. Рух смугою в напрямку лівого берега буде частково обмежено. А на естакаді Південного мосту проїжджу частину в напрямку лівого берега перекриють 2 жовтня, а завершити ремонт планується до 15 грудня.

Фото: https://ua.depositphotos.com.



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