День вчителя-2021: найкращі анекдоти і жарти про викладачів

3 жовтня своє свято відзначатимуть вчителя в школах і викладачі у вузах. Привітати улюбленого педагога можна красивою листівкою або поздоровленням у віршах, а якщо вчитель цінує хороший гумор — то веселими жартами про школу.

«ФАКТИ» зібрали кращі жарти про вчителів, учнів та їхні непрості взаємини.

У вчителя фізкультури було чотири сина: перший, другий, перший, другий.

Вчителька мови і літератури, коли вперше стрибнула з парашутом, була вражена, приголомшена і збентежена, хоча кричала про зовсім інше.

Хто рано встає, тому кажуть: «Сядьте, урок ще не закінчився!».

Вчителька зі своєю зарплатою плаче, коли пише на дошці «Класна робота».

- Так, руки за голову, ноги на ширині плечей… — Це пограбування ?! — Ні, це урок фізкультури!

Учитель математики дуже засмутився, коли знайшов свою дружину з двома невідомими.

Учитель музики ледачому учневі: — Якщо не будеш старатися, я натякну твоїм батькам, що у тебе є талант.

Коли вчитель англійської входить в клас і каже «Сіт даун», ми майже фізично відчуваємо кому після слова «сіт».

Дивишся на гонорари співаків і футболістів і розумієш: головні предмети в школі — це співи і фізкультура.

Святкувати День вчителя можна не лише наприкінці навчального тижня, а й з ранку в понеділок, 4 жовтня. Вашій увазі топ-5 способів висловити вдячність улюбленому педагогу.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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