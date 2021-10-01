26.51 / 26.69 30.62 / 30.98
Київ: +9
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Керуючі компанії розгорнули боротьбу за комплекс на Оболоні, — ЗМІ

18:31 1 жовтня 2021
парк Стоун

Столичний ЖК «Парк Стоун» виявився ласим місцем, за яке розгорнулася неабияка боротьба. В результаті власники приміщень виявилися заручниками ситуації, пишуть «Коментарі» з посиланням на розслідування каналу «Стоп Корупції».

«На столичній Оболоні розгорнулося протистояння між обслуговуючими організаціями за ЖК „Парк Стоун“. З 2013 року житловий комплекс обслуговувала компанія „Парк Стоун Сервіс“. І ось у 2021 році з'явилася група осіб, що представляють компанію „Затишний будинок“, які спробували нав'язати свої послуги власникам», — пишуть «Коментарі».

Як зазначає видання, за словами мешканців, більшість з них не брали участь у виборах нової обслуговуючої компанії. Хоча і не спростовують той факт, що збори дійсно проводились.

«Ось тільки на них представники ТОВ «Затишний будинок» робили презентації своїх можливостей, але голосування за те, щоб розірвати співпрацю з «Парк Стоун Сервіс» і підписати новий договір з новою компанією, не було. Однак був оформлений протокол зборів власників, який ініціативна група направила в КМДА. У протоколі йдеться про те, що з 1 жовтня 2021 року управителем ЖК «Парк Стоун» є ТОВ «Затишний будинок», — наголошується в публікації.

Журналісти-розслідувачі відзначають той факт, що власникам квартир навіть не дали внести пропозиції щодо складу ініціативної групи, яка проводила збори.

Після публікації документа мешканці почали масово повідомляти, що їх належним чином не поінформували про зміну керуючої компанії і почали подавати заяву про відкликання своїх підписів. Деякі з мешканців і зовсім повідомили, що їх підпис підробили. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

За словами адвоката Олександра Кіяра, багато керуючих компаній використовують спосіб зі створенням ініціативної групи, щоб зайти на ту чи іншу територію: «За фактом ініціативна група створюється тією організацією, яка претендує на обслуговування даного житлового комплексу».

За підсумками розслідування канал «Стоп Корупції» звернувся до відповідних державних органів з проханням розібратися в цій ситуації.

162

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

субсидії

Залишаться без виплат: в Кабміні назвали категорію громадян, які не отримають субсидію

Кристина Асмус

Після звістки про весілля Гаріка Харламова з Катериною Ковальчук Кристину Асмус почала «їсти» хвороба, — ЗМІ

Інна Белоконь

Мама Вєрки Сердючки перетворилася на красуню поруч з чоловіком, якого «обожнює»

Азіза з чоловіком

«Готова впасти в ноги»: Наташа Корольова відповіла на прохання 57-річної Азізи подарувати їй яйцеклітини

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.