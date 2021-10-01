Столичний ЖК «Парк Стоун» виявився ласим місцем, за яке розгорнулася неабияка боротьба. В результаті власники приміщень виявилися заручниками ситуації, пишуть «Коментарі» з посиланням на розслідування каналу «Стоп Корупції».

«На столичній Оболоні розгорнулося протистояння між обслуговуючими організаціями за ЖК „Парк Стоун“. З 2013 року житловий комплекс обслуговувала компанія „Парк Стоун Сервіс“. І ось у 2021 році з'явилася група осіб, що представляють компанію „Затишний будинок“, які спробували нав'язати свої послуги власникам», — пишуть «Коментарі».

Як зазначає видання, за словами мешканців, більшість з них не брали участь у виборах нової обслуговуючої компанії. Хоча і не спростовують той факт, що збори дійсно проводились.

«Ось тільки на них представники ТОВ «Затишний будинок» робили презентації своїх можливостей, але голосування за те, щоб розірвати співпрацю з «Парк Стоун Сервіс» і підписати новий договір з новою компанією, не було. Однак був оформлений протокол зборів власників, який ініціативна група направила в КМДА. У протоколі йдеться про те, що з 1 жовтня 2021 року управителем ЖК «Парк Стоун» є ТОВ «Затишний будинок», — наголошується в публікації.

Журналісти-розслідувачі відзначають той факт, що власникам квартир навіть не дали внести пропозиції щодо складу ініціативної групи, яка проводила збори.

Після публікації документа мешканці почали масово повідомляти, що їх належним чином не поінформували про зміну керуючої компанії і почали подавати заяву про відкликання своїх підписів. Деякі з мешканців і зовсім повідомили, що їх підпис підробили. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

За словами адвоката Олександра Кіяра, багато керуючих компаній використовують спосіб зі створенням ініціативної групи, щоб зайти на ту чи іншу територію: «За фактом ініціативна група створюється тією організацією, яка претендує на обслуговування даного житлового комплексу».

За підсумками розслідування канал «Стоп Корупції» звернувся до відповідних державних органів з проханням розібратися в цій ситуації.

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