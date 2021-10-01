Звільнення за власним бажанням без відпрацювання: юристи роз'яснили, в яких випадках це можливо

У зв'язку з обговоренням майбутніх нововведень у процедурах працевлаштування і звільнення, юристи нагадали, що в нинішній редакції Кодексу законів про працю вже прописана спрощена процедура звільнення з посади, коли не потрібно відпрацьовувати на старому місці роботи відведені два тижні. Юрист Алла Сніцар в інтерв'ю The Point наводить 10 причин, коли звільнення за власним бажанням відбувається день у день, без двотижневого відпрацювання на старому місці.

Поважними причинами, щоб звільнити співробітника від двотижневого відпрацювання, вважаються:

переїзд співробітника в інший населений пункт;

перевід чоловіка/дружини особи на роботу в інший населений пункт;

вступ до вузу;

вихід на пенсію;

прийом на іншу роботу за конкурсом.

Також є комплекс медичних і соціальних причин, щоб не відпрацьовувати два тижні на старій роботі:

якщо працівник не може проживати в населеному пункті за станом здоров'я, і про це є медичний висновок;

у зв'язку з вагітністю;

у зв'язку з доглядом за дитиною до 14 років або дитиною з інвалідністю;

у зв'язку з доглядом за хворим членом сім'ї (на відміну від попереднього випадку, потрібен буде медвисновок);

у зв'язку з доглядом за особою з інвалідністю I групи (не обов'язково родичем, але тоді потрібен буде договір про догляд, документ про опікунство або піклування).

Нагадаємо, в Раду нещодавно було внесено проект про те, щоб суттєво знизити розмір виплат безробітним. Ще одним проектом пропонується розширити список причин, коли на пенсію можуть відправити достроково.

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