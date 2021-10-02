Трохимів день: чому 2 жовтня потрібно обов'язково з'їсти пару ложок меду і не можна перераховувати дріб’язок

У суботу, 2 жовтня, світ відзначає День народження електронної пошти, День уролога, День фермерських тварин, день народження Махатми Ганді і присвячений йому Міжнародний день ненасильства і День чистоти в Індії. Також на 2 жовтня припадає Міжнародний день соціального педагога. А християнські церкви східного обряду присвятили день мученикам Трохиму Синадському (Фрігійському) і Зосиму Кілікійському, які жили в III столітті.

історія свята

Святий Трохим був родом з Антіохії. Праведника схопили, коли під час язичницького свята він боровся з людськими пороками і особливо з пияцтвом. Не відрікшись від Христа, Трохим Синадський прийняв мученицьку смерть. А старець Зосим (Зосима) Кілікійський пішов подалі від ворогів Христа в пустелю і там навчився розуміти і приборкувати диких звірів. При зустрічі з імператором Дометіаном у Зосима намагалися вивідати його секрет «спілкування» з хижаками, і на площу дійсно прибіг величезний лев і налякав мучителів християнина. Побачивши таке чудо, навіть наглядач тюрми увірував у Христа.

У народі день Зосими називали ще бджолиним святом, Бджолиною дев'ятиною. Медовим або Ласим столом. Назва «Бджолина дев'ятина» виникла, оскільки протягом найближчих дев'яти днів готували вулики до зими, і на Саватія (10 жовтня) уже потрібно було перенести бджіл на зимівлю.

Звичаї свята

На бджолине свято обов'язково з ранку їли одну-дві ложки меду, запиваючи теплою водою, і читали молитву, як на Медовий Спас Люди вірили, що якщо все зробити правильно і дотримуватися обряду протягом дев'яти днів, то можна буде захиститися від хвороб до нового медового збору. Протягом дня на столі з'являлися фрукти і випічка (коржики, пиріжки, калачі), які теж умочували в свіжий мед перед тим, як пригоститися.

Трохимів день вважався хорошим приводом, щоб пригощаючи сусідів медом, придивитися до дівчат на виданні. А молоді дівчата, відповідно, придивлялися до парубків, ворожили на майбутнє за допомогою бджолиного воску і меду, ділилися приворотами, щоб шлюб був вдалим. Святого Трохима вважали покровителем молодих пар, а тому називали доброю прикметою зустріти свого судженого саме сьогодні.

Що не можна робити

На день Трохима і Зосима не відмовляли в пожертвуваннях, щоб самому не опинитися в злиднях. При цьому було не прийнято перераховувати в кишені дріб'язок. Якщо хтось звернувся з проханням допомогти, йому віддавали все, що було при собі, до останньої копійки. Якщо пощастило знайти гроші в цей день, їх не витрачали і не залишали собі, а віддавали тим, хто опинився в складній життєвій ситуації.

Також в цей день з особливим завзяттям намагалися дотримуватися Христових заповідей: не сварилися з рідними і не лихословили про ближніх, намагалися допомогти тим, хто поруч. Роботи на Трохимів день не уникали — навпаки, вважалося, що ледачих чекає справедлива розплата взимку.

Прикмети на Трохимів день

Дощі на бджолине свято віщували швидкі заморозки — якраз до закінчення Бджолиної дев'ятини.

Теплий день 2 жовтня обіцяв в цілому теплу осінь і хороший урожай озимих.

Якщо до Трохимова дня встигли вдарити заморозки, то зима буде з сильними хуртовинами.

Нагадаємо, в жовтні Православна церква відзначає сім важливих свят і пам'ятних дат.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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