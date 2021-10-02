«Шабаш» під час «шабату»: напівгола Юлія Мендель влаштувала вдома еротичну фотосесію

Вже 35-річна перша прес-секретар президента Юлія Мендель все більше відходить від строгого етикету чиновників і починає публікувати все «розкутіші» знімки.

Так, напередодні вихідних вона розмістила пост, присвячений дням відпочинку.

«Шабаш» походить від назви єврейського дня відпочинку, суботи. Нарешті і я провела свій «, — повідомила вона.

При цьому Юля навмисне «переплутала» слова «шабат» і «шабаш», ніж, ймовірно, вирішила натякнути, що вона проводить не благочинний день відпочинку, а розгульний шабаш — гулянку, на яку в Києві на Лису гору, як відомо, зліталися не найпобожніші жінки і дівчата.

При цьому для поста Мендель вибрала фото, на якому видно лише частину її спини, яку вона вигнула в пікантній позі в русі, схожим на танець.

До того ж колишня прес-секретар Зеленського сфотографувалася без бюстгальтера, приховавши груди за хвилястим волоссям. Потрапив на знімок і фрагмент тату на спині Мендель, виконаного в жовтих, червоних і чорних кольорах.

Підписники новий відвертий пост Мендель оцінили позитивно, нагородивши дівчину компліментами, а також звернувши увагу на її фортепіано.

«Звільнення з офісу президента пішло на користь», «Юлія, фото передбачувано хайповое)) Але для естетів опублікуйте, будь ласка, повністю графічну картинку, з якої робилося тату», «Татуювання багатозначна! Символіка стиглих колосків — родючість, відродження в новому житті, сексуальність, сильне лібідо. дозріла для нових звершень «, — пишуть передплатники.

Нагадаємо, в червні 2019 го року Юлія Мендель була призначена прес-секретарем глави держави, вигравши конкурс на цю посаду і обійшовши 4 тисяч претендентів. А в квітні 2021 дівчина написала заяву на звільнення.

Уже в новому статусі вона випустила книгу про виживання дівчата в чоловічому світі, яку прорекламувала відвертою фотосесією.

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