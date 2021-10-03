День вчителів, грибників і непитущих: які свята відзначають 3 жовтня

У неділю, 3 жовтня, відзначається не тільки День вчителя, але також День грибника і Всесвітній день тверезості.

День учителя

Міжнародний учительський день був затверджений в 1994 році всесвітньою організацією з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО. Його святкували 5 жовтня. Саме в цю дату в 1966 році було прийнято перший акт, який регулював умови роботи педагогів. В Україні день вчителя був заснований указом президента в 1994 році.

Свято випадає на вихідний день, тому школярі традиційно вітають вчителів напередодні в п'ятницю. Якщо ж ви не встигли зробити це 1 жовтня надолужити згаяне можна і в неділю. «ФАКТИ» писали, як найкраще привітати улюбленого викладача, і які для цього підібрати картинки і листівки.





День грибника

Це свято не є офіційним, і не відзначене в жодних календарях. Однак для справжнього грибника кожен погожий осінній день — свято. І хоча на землі налічується як мінімум 100 тисяч видів грибів, в Україні найбільш улюбленим є білий, ну, а найпоширенішим грибом у світі — печериця.

Привітайте і ви знайомих грибників зі святом, бажаючи їм ненудної «тихого полювання».

Всесвітній день тверезості і боротьби з алкоголізмом

Вважається, що 3 жовтня було обране в якості Всесвітнього дня тверезості і боротьби з алкоголізмом в пам'ять про Джона Фінча — громадського діяча США кінця 19 століття, що боровся з пияцтвом. Ця людина все своє життя присвятила просвіті населення свого штату.

У цей день і сьогодні прихильники здорового способу життя проводять флешмоби і роздають пам'ятки та буклети, які закликають хоча б один раз на рік відмовитися повністю від вживання будь-яких видів алкогольних напоїв.

А за православним календарем 3 жовтня вшановують Великомученика Євстафія (Євстафія Плакиду). Він був видатним римським полководцем, який після хрещення отримав ім'я Євстафій. За те, що він перейшов в християнство, полководця позбавили всього стану і почестей і разом з дружиною і дітьми засудили до смерті.

У народі свято асоціюється з вітром, на нього ж звертали увагу, спостерігаючи за погодою.

Вважається, що якщо в цей день вітер дме з півночі, буде холодно, якщо з півдня — це до потепління, із заходу — до опадів, зі сходу — до сонячної і теплої погоди. А південний вітер віщує хороший врожай озимих.

Сьогодні не можна з'ясовувати стосунки і починати сварки, попереджає ТСН. Також не можна дивитися в очі карооким людям — вони можуть випадково вас наврочити.

Про інші церковні свята жовтня читайте в «ФАКТАХ».

Фото Pixabay, Pexels, depositfotos

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