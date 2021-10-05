Свято 5 жовтня: чому сьогодні не можна їсти рибу
5 жовтня Православна церква згадує біблійного пророка Йону, його триденне перебування в утробі риби (за іншою версією — кита) і чудесний порятунок. На згадку про історію Іони в церкві читали покаянну молитву пророка, а на стіл в цей день не ставили ні рибу, ні страви з неї. Юшку, пироги з рибою готували не раніше вечора наступного дня.
Пророк Іона жив в VIII столітті до н.е. У Біблії, в Книзі пророка Іони згадуються його передбачення про пришестя Спасителя. Та й в самій історії Іони, який перебував у темряві три дні і три ночі, а потім повернувся на сушу задля виконання волі Божої, багато хто бачить алюзії на Христа, його розп'яття, триденне перебування у гробниці і воскресіння.
У день пам'яті пророка Іони не ходили на риболовлю і не їли рибу. Зате на столі були страви з редьки, яку якраз закінчували збирати.
Виходячи з дому у свято, намагалися не потрапити під «злий вітер», який приносить хвороби й нещастя. В день Іони ходили в ліс за осикою, а потім кілочки ставили у кутках двору, розміщували біля воріт і в кожному з кутів будинку, щоб захиститися від витівок нечистої сили.
На Іону стежили за погодою і визначали, наскільки морозною буде зима. Вважалося, що день Іони — це вже справжня осінь, і теплої погоди більше не буде. Існували прикмети:
- Якщо на Іону листя на березах не спало — снігу довго не буде.
- Якщо клен стоїть голий, на свято Покрови можна чекати снігу.
- Якщо на соснах мало шишок, зима буде малосніжною.
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Фото rusplt.ru76
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