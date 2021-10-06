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Суспільство та люди

Фестиваль «Made in Ukraine: Закриття сезону» і виставка пам'яті Ройтбурда: куди піти в Києві у вихідні

17:53 6 жовтня 2021
Made in Ukraine: Закриття сезону

У Національній опері України імені Тараса Шевченка:

7 жовтня — балети «Кармен-сюїта» і «Шехеразада»,

8 жовтня — опера «Кармен»,

9 жовтня — балет «Лебедине озеро»,

10 жовтня в 16:00 — гала-концерт колективів-переможців VI Всеукраїнського фестивалю-конкурсу народної хореографії імені Павла Вірського,

12 жовтня — балет «Лускунчик».

Початок: 19.00.

Адреса: вул. Володимирська, 50.

Ціна: від 50 грн.
***

До 9 жовтня в галереї «Митець» діє виставка головного художника Національної опери України Марії Левитської. В експозиції: ескізи театральних костюмів та декорацій до вистав, живописні роботи.

Адреса: вул. Велика Васильківська, 12.

Вхід вільний.
***

9 і 10 жовтня на Контрактовій площі відбудеться фестиваль «Made in Ukraine: Закриття сезону».
***

До 18 жовтня в Музеї історії Києва відкрито виставку закарпатської художниці Ангеліни Гафінец «Під іншим кутом».

Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 7.

Ціна: 70 грн.
***

З 7 жовтня в Національному музеї «Київська картинна галерея» проходить виставковий проєкт «Такий різний Ройтбурд».

Адреса: вул. Терещенківська, 9.

Ціна: 50−100 грн.
***

8 жовтня в 12:00 у Музеї «Київська фортеця» відкриється виставка «Українська повстанська армія. Будні та свята».

Адреса: вул. Госпітальна, 24а.

Ціна: від 15 грн.
***

До 22 жовтня в Музеї української діаспори проходить виставка «Погоня, тризуб і тамга. Велике Князівство Литовське, Руське і Жемайтійське та кримські татари».

Адреса: вул. Московська, 40б.

Ціна: 25−50 грн.
***

До 25 жовтня в Центрі української культури та мистецтва можна відвідати виставку акварельного живопису Тетяни Кугай «Dolce vita — Солодке життя».

Адреса: вул. Хорива, 19 В.

Вхід вільний.
***

До 31 жовтня в галереї «Гамма» проходить виставка бронзових скульптур Дмитра Шевчука. В експозиції представлена авторська серія «Сатира як філософія життя».

Адреса: вул. Михайла Грушевського, 9.

Ціна: екскурсія + кава — 100 грн.
***

До 28 листопада в Музеї Ханенків відкрита виставка «Історичні світи», присвячена 100-річчю від дня смерті українського художника польського походження Вільгельма Котарбінського.

Адреса: вул. Терещенківська, 15−17.

Ціна: від 50 грн.
***

Безкоштовно можна відвідати:

  • 7 жовтня — Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького (вул. Саксаганського, 97/95 Б / 95);
  • 12 жовтня — Музей-майстерню Івана Кавалерідзе (Андріївський узвіз, 21).

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Фото: madeinukraine.org

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