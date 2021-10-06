Фестиваль «Made in Ukraine: Закриття сезону» і виставка пам'яті Ройтбурда: куди піти в Києві у вихідні
У Національній опері України імені Тараса Шевченка:
7 жовтня — балети «Кармен-сюїта» і «Шехеразада»,
8 жовтня — опера «Кармен»,
9 жовтня — балет «Лебедине озеро»,
10 жовтня в 16:00 — гала-концерт колективів-переможців VI Всеукраїнського фестивалю-конкурсу народної хореографії імені Павла Вірського,
12 жовтня — балет «Лускунчик».
Початок: 19.00.
Адреса: вул. Володимирська, 50.
Ціна: від 50 грн.
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До 9 жовтня в галереї «Митець» діє виставка головного художника Національної опери України Марії Левитської. В експозиції: ескізи театральних костюмів та декорацій до вистав, живописні роботи.
Адреса: вул. Велика Васильківська, 12.
Вхід вільний.
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9 і 10 жовтня на Контрактовій площі відбудеться фестиваль «Made in Ukraine: Закриття сезону».
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До 18 жовтня в Музеї історії Києва відкрито виставку закарпатської художниці Ангеліни Гафінец «Під іншим кутом».
Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 7.
Ціна: 70 грн.
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З 7 жовтня в Національному музеї «Київська картинна галерея» проходить виставковий проєкт «Такий різний Ройтбурд».
Адреса: вул. Терещенківська, 9.
Ціна: 50−100 грн.
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8 жовтня в 12:00 у Музеї «Київська фортеця» відкриється виставка «Українська повстанська армія. Будні та свята».
Адреса: вул. Госпітальна, 24а.
Ціна: від 15 грн.
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До 22 жовтня в Музеї української діаспори проходить виставка «Погоня, тризуб і тамга. Велике Князівство Литовське, Руське і Жемайтійське та кримські татари».
Адреса: вул. Московська, 40б.
Ціна: 25−50 грн.
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До 25 жовтня в Центрі української культури та мистецтва можна відвідати виставку акварельного живопису Тетяни Кугай «Dolce vita — Солодке життя».
Адреса: вул. Хорива, 19 В.
Вхід вільний.
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До 31 жовтня в галереї «Гамма» проходить виставка бронзових скульптур Дмитра Шевчука. В експозиції представлена авторська серія «Сатира як філософія життя».
Адреса: вул. Михайла Грушевського, 9.
Ціна: екскурсія + кава — 100 грн.
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До 28 листопада в Музеї Ханенків відкрита виставка «Історичні світи», присвячена 100-річчю від дня смерті українського художника польського походження Вільгельма Котарбінського.
Адреса: вул. Терещенківська, 15−17.
Ціна: від 50 грн.
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Безкоштовно можна відвідати:
- 7 жовтня — Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького (вул. Саксаганського, 97/95 Б / 95);
- 12 жовтня — Музей-майстерню Івана Кавалерідзе (Андріївський узвіз, 21).
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Фото: madeinukraine.org34
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