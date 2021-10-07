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Суспільство та люди

Допомога вдома: на які соціальні послуги можуть розраховувати пенсіонери та люди з інвалідністю

14:11 7 жовтня 2021
Пенсіонер в інвалідному кріслі

У Кабміні схвалили постанову щодо впровадження нового механізму виплати людям, які доглядають за важкохворими, людьми похилого віку, дітьми та дорослими з інвалідністю, а у Мінсоцполітики уточнили, на яку саму допомогу можуть розраховувати ті, хто її потребує.

«Доглядом вдома забезпечуються громадяни України, які не можуть самостійно себе обслуговувати. При цьому не має значення, це часткова втрата соціальних навичок чи повна. Зазвичай до цієї категорії відносяться люди похилого віку, люди з інвалідністю чи з тяжкими формами захворювання, а також діти з інвалідністю від 3 до 18 років», — йдеться у роз'ясненні міністерства.

Щоб скористатися послугою, людина або її законний представник має подати заяву до Центру надання соціальних послуг чи до виконавчих органів місцевої влади. Протягом трьох днів з моменту прийняття заяви представники цих органів мають провести комплексну оцінку життєвих потреб заявника та ухвалити відповідне рішення. У разі позитивного рішення складатиметься індивідуальний план відвідин соціальним працівником.

Стандартом соціальної послуги «Догляд вдома», зокрема, передбачена допомога:

  • у веденні домашнього господарства (приготування їжі, косметичне прибирання житла, піднесення вугілля, дров, піднесення води з колодязя чи колонки; розчищення снігу, дрібний ремонт одягу, звірка та оплата комунальних платежів);
  • у самообслуговуванні чи догляді за дитиною з інвалідністю: вмивання, обтирання, обмивання; зміна постільної білизни; за потреби виконання реабілітаційних, лікувально-фізичних вправ та ін.;
  • у написанні заяв, скарг, отриманні довідок, інших документів, веденні переговорів з питань отримання соціальних та інших послуг;
  • у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними;
  • в оформленні субсидії на комунальні послуги.

«За потреби соціальний працівник буде викликати лікаря, працівників комунальних і транспортних служб, провідуватиме хворого підопічного у лікарні чи просто спілкуватиметься з ним, читатиме газети, журнали, книги», — додали у міністерстві.

Нагадаємо, що цього літа Кабмін ухвалив зміни до «пенсійної» постанови, визначивши, що для осіб з інвалідністю I групи, які одержують пенсію, виплата повинна становити не менше 2200 гривень. Якщо ж пенсія разом з надбавками, підвищеннями, матдопомогою, додатковою пенсією, індексаціями і компенсаціями не дотягує до зазначеної суми, то проводиться доплата, щоб на руки пенсіонер отримував не менше, ніж встановлено Кабміном.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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