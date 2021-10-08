Народні прикмети на 8 жовтня 2021 року: що не можна робити в день Сергія-капусника

У церковному календарі день 8 жовтня присвячений преподобному Сергію Радонезькому, що жив в XIV столітті. Сергій вважається покровителем учнів, також до нього зверталися з молитвою, опинившись у, здавалося б, безвихідній ситуації. Вважалося, що Сергій Радонезький направить на шлях, допоможе знайти мудре рішення.

У народі день називали Сергія-капусника або Сергія-курника. У цей день активно квасили капусту на зиму (господині знали десятки рецептів засолювання), а також готували до забою домашню птицю, оскільки наближався сезон весіль (традиційно починався після свята Покрови 14 жовтня). На столі в цей день традиційно були овочеві страви, а якщо день не випадав на середу або п'ятницю — то готували м'ясо.

На день Сергія, як і в інше церковне свято, було прийнято за прикладом праведника присвятити день добрим вчинкам, допомогти нужденним. Роботи в цей день не уникали, тим більше, що і сам Сергій проповідував важливість у житті корисних справ на благо людей.

У день Сергія засуджувалося, якщо людина впадала у гріх гордині або, навпаки, якщо перебувала у смутку, виявляла малодушність, не вірила у власні сили. Також заборонялося:

відповідати відмовою на прохання про допомогу;

ігнорувати свято, ходити неохайним у брудному одязі;

піднімати з землі і забирати додому загублені кимось гроші або речі;

йти надовго з дому.

На день Сергія Радонезького стежили за погодою. Теплий день віщував таку ж погоду до кінця місяця. Якщо випав сніг, то святий Михайло теж прийде білим, тобто випаде сніг у Михайлів день 21 листопада. Якщо на деревах все ще не опало листя, то зима буде теплою.

Нагадаємо, 9 жовтня Церква відзначатиме день евангелістa Іоанна Богослова.

Фото — фрагмент картини Сергія Кирилова «Преподобний Сергій Радонезький. (Благословення)», wikimedia.org.

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