День юриста України-2021: яскраві листівки, привітання та тости

У п'ятницю, 8 жовтня, святкується День юриста. В цю дату відзначається професіоналізм суддів, прокурорів, адвокатів, слідчих, нотаріусів, юрисконсультів, правознавців. «ФАКТИ» розповідають про історію свята та пропонують варіанти поздоровлень.

Вважається, що професія юриста з'явилася ще в Стародавньому Римі, першими юристами були жерці — вони управляли справами релігії та проводили суди.

В Україні День юриста ввів в 1997 році президент Леонід Кучма. Він відзначається щороку 8 жовтня, так як саме в цей день в 1016 році Ярослав Мудрий видав звід своїх законів «Руська правда».

Привітання з Днем юриста



С Днем юриста поздравляю.

Ох, нелегок этот путь.

Беспристрастным быть желаю,

Зреть всегда в проблемы суть.

Пусть любимая работа

Не наскучит никогда,

Пусть решаются красиво

Даже сложные дела.

Нововведення, закони напам’ять ти знаєш,

У справах фінансових ти ніколи не прогадаєш.

Працею ти копіткою повагу заслужив,

Кар’єру швидко зробив і з совістю дружив.

Тебе я поважаю за чесність, влучний розум,

У день святковий бажаю везіння та фортуни,

Побільше тобі щастя, удачі і добра,

Нехай вірною буде дружба і любов твоя!

З Днем юриста Вас вітаю,

В праці успіхів бажаю,

Хай у справах Вам щастить,

І у долі — таланить!

С Днем юриста Украины!

Вы в делах непобедимы,

Четко знаете закон,

Так примите наш поклон,

Вместе с ним — и уваженье,

Лишь к успешности движенье

Продолжайте вы всегда,

Честь Вам, да и похвала!

Хай буде мудрість Ярослава в вас,

Уміння справедливо розсудити.

Підтримка ваша вірна повсякчас

Допомогає в впевненості жити!

Нехай Феміда силою терез

Урівноважить мудрість і закони,

Щоб знали ви премудрість слів і тез

І дозволяли жить без заборони!

В Украине день юриста,

Это праздник добрый, чистый,

Им желаем жить до ста,

Без ущерба и вреда,

Здоровье пусть крепнет,

богатство растет,

Радость не меркнет,

тоска не придет.

Даємо також добірку тостів до цього професійного свята:

Мова закону як відомо суха. Але ми вип'ємо за те, щоб сухий закон на нас сьогодні не поширювався.

Як сказав мудрець, юрист — це лоцман, що вміє плавати між рифами законів. Так вип'ємо ж за тих, хто в морі — за юристів!

Коли людина говорить, що гроші можуть все, знайте: у неї їх немає та ніколи не було. Давайте краще вип'ємо за юристів, які іноді й без грошей можуть все!

Право завжди поважається. Складність лише полягає в тому, щоб чітко знати, хто володіє таким правом. Пропоную випити за шановних юристів, які володіють правом!

Добре там, де нас немає. І там це добре розуміють. Так вип'ємо ж за юристів, яких дуже часто не хочуть, але без яких дуже часто неможливо.

Нагадаємо, що недавно відзначався День вчителя — це свято традиційно припадає на першу неділю другого місяця осені.

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