Протест під «Більшовиком»: трудовий колектив ПКМЗ перекрив Гарматну

Працівники «Першого київського машинобудівного заводу» (ПКМЗ, колишній «Більшовик») влаштували акцію протесту проти розпилювання заводу на металобрухт і попрання їхніх законних прав.

Робітники ПКМЗ акцентують, що заявити про свої права вони вийшли в п’ятницю, яка не є робочим днем на виробництві. Щоб привернути до своїх проблем увагу влади та громадськості, працівники заводу попросили підтримати їх ветеранів громадської організації «Вибачте, що живі». Разом вони перекрили вулицю Гарматну.

У руках протестувальники тримають транспаранти з гаслами на кшталт «Не дамо розпилити „Більшовик“ на металобрухт».

Своєю чергою, керівництво заводу, яке працівники звинувачують у розпилюванні на металолом, викликало автобус з працівниками Національної поліції та два автобуси Нацгвардії для перешкоджання протестантам.

Нагадаємо, 7 жовтня голова громадської організації «Вибачте, що живі» Данило Турчин анонсував акцію протесту під колишнім «Більшовиком».

«До нас звернулись робітники із проханням про допомогу та фактами про те, що щоденно перед запланованим аукціоном обладнання та верстати „Більшовика“ розпилюють та вивозять вантажівками на металобрухт. Це злочинний вандалізм», — заявив Турчин.

Нагадаємо, аукціон з продажу 100% акцій АТ «Перший київський машинобудівний завод» у межах «Великої приватизації» заплановано на 27 жовтня. Стартова ціна лоту — 1,39 млрд грн.

324

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter