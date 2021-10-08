Названі п'ять країн для комфортного пляжного відпочинку восени

В Україні початок жовтня видався досить прохолодним, з нічними заморозками на грунті та у повітрі, проте є ще місця, де можна «наздогнати» літо.

«Обозреватель» пише про п'ятірку країн, де ще можна поплавати у морі восени, на перше місце поставивши Об'єднані Арабські Емірати.

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Так, в Дубаї зараз на вулиці близько 30 градусів тепла, а море прогріте і дуже чисте. Тут сподобається і любителям спокійного пляжного відпочинку, і туристам-екстремалам. В ОАЕ побудовані найвищі споруди сучасності, найбільші у світі аквапарки і найшвидші атракціони.

У Туреччині в цей час температура на вулиці не падає нижче +30 градусів, однак пляжі не так переповнені, як влітку.

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Більш того, восени ціни на готелі зі «все включено» значно знижуються. Це пов'язано із завершенням курортного сезону і зниженням напливу відпочиваючих.

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Найкомфортніше в Індонезії саме восени, оскільки температура повітря о цій порі падає до 30 градусів тепла.

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Особливо гарний острів Балі з великою кількістю пляжів з білим піском. На острові багато історичних пам'яток, замків, храмів і парків.

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Прекрасний відпочинок восени і у Єгипті. Якщо ви любитель дайвінгу, то краще їхати у Шарм-ель-Шейх, де море багате на коралові рифи.

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Туристична Хургада пропонує велику кількість розваг для дітей — так що її краще вибрати тим, хто вирушає у відпустку з сім'єю.

Острів Маврикій — далеко не бюджетний туристичний напрямок. Тут неймовірні пейзажі доповнює чистісінька океанічна вода і білий пісок на пляжах.

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Температура повітря в жовтні — до + 27 + 28 градусів.

Раніше у мережі порівняли вартість осіннього відпочинку на курортах України, Греції та Туреччини — суми виявилися приблизно однаковими.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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