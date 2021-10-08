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Суспільство та люди

Не плакати на кладовищі та не лаятися: традиції і заборони Покровської батьківської суботи

18:23 8 жовтня 2021
Свічки

Після дня преподобного Сергія Радонезького православні відзначають Покровську батьківську суботу — особливий день поминання покійних. Цього року вона припадає на 9 жовтня.

Покровська поминальна субота розташована в церковному календарі перед святом Покрови. В цей день у храмах служать особливу службу. Віруючі традиційно моляться за душі близьких, які померли, в першу чергу це стосується покійних батьків.

Вважається, що слово «субота» дослівно перекладається з давньогрецької як «клопотання». У цей день кожен християнин віддає молитовний борг перед батьками — молиться за їх душі після того, як мати і батько відійшли в інший світ. Тим самим люди намагаються клопотати про покійних перед Богом.

У Покровську батьківську суботу прийнято відвідати храм і згадати померлих родичів — побувати на кладовищі, навести порядок на могилах перед настанням зими.

У цей день забороняється:

  • Влаштовувати на могилах трапези, поминати померлих спиртними напоями, залишати на кладовищі їжу та алкоголь — церква не підтримує такі традиції.
  • Замовляти панахиду по самогубцям.
  • Плакати та віддаватися скорботам, так як померлі відійшли в кращий світ до Бога. В поминальні дні неповагою до покійного вважається голосний плач на кладовищі. Є повір'я, що покійний захоче пожалкувати плакальника — він вийде з могили та відвідає його.
  • Погано відгукуватися про покійних. У батьківський день прийнято згадувати лише добрі справи.
  • Лаятися, конфліктувати, підвищувати голос і бажати зла оточуючим.
  • Займатися важкою фізичною працею — краще відкласти складні домашні справи.

Нагадаємо, в церковному календарі жовтня є сім важливих дат для православних.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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