Помер відомий в Україні інтернет-підприємець Олексій Мась

У середу, 6 жовтня, помер відомий український інтернет-підприємець Олексій Мась, який тяжко хворів останні два місяці. Про це повідомили в соцмережі.

Олексій Мась відомий як творець сервісу Mail.ua, який пізніше був проданий Mail.ru, був співзасновником Української банерної мережі і запустив сайт Infostore.org, який став найпопулярнішим файлообмінником в Україні.

Останнім часом Олексій займав посаду керівника інноваційної лабораторії компанії «Київстар», а в 2019 році запустив проект «крафтові соцмережі».

Нагадаємо, 1 жовтня пішов з життя відомий народний синоптик України Леонід Горбань .

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