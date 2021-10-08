26.25 / 26.45 30.24 / 30.58
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Помер відомий в Україні інтернет-підприємець Олексій Мась

20:19 8 жовтня 2021
Олексій Мась

У середу, 6 жовтня, помер відомий український інтернет-підприємець Олексій Мась, який тяжко хворів останні два місяці. Про це повідомили в соцмережі.

Олексій Мась відомий як творець сервісу Mail.ua, який пізніше був проданий Mail.ru, був співзасновником Української банерної мережі і запустив сайт Infostore.org, який став найпопулярнішим файлообмінником в Україні.

Останнім часом Олексій займав посаду керівника інноваційної лабораторії компанії «Київстар», а в 2019 році запустив проект «крафтові соцмережі».

Нагадаємо, 1 жовтня пішов з життя відомий народний синоптик України Леонід Горбань .

280

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсіонер

Кабмін різко збільшив бюджет Пенсійного фонду: хто з пенсіонерів отримає доплати і індексації

Збірна Боснії і Герцеговини на шляху до Казахстану

У групі України — скандал: Казахстан не пустив до країни чотирьох футболістів збірної Боснії та Герцеговини

пенсіонер

До кінця року пенсії підвищать ще двічі: кому скільки додадуть

Розрахунок пенсії

Пенсія за віком: українцям роз'яснили механізм нарахування стажу і можливість додавання старих відомостей

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.