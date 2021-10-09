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Суспільство та люди

Покровська поминальна субота: як правильно поминати покійних

8:50 9 жовтня 2021
Покровська поминальна субота: як правильно поминати покійних

Православні відзначають 9 жовтня Покровську батьківську суботу — особливий день поминання покійних. У цей день православні згадують і поминають своїх рідних і близьких, покійних зі світом, і перш за все — батьків.

У храмах в цей день, а також в п'ятницю ввечері, проходять поминальні літургії та панахиди заради очищення їх від гріхів, скоєних за життя.

Після служби в церкві люди за традицією йдуть на кладовище, щоб навести порядок на могилах перед зимою. Так, заведено прибирати опале листя і суху траву, а на могили приносити свічки і прикраси. Алкоголь або їжа в цей день заборонені — треба просто залишити улюблені цукерки або печиво покійного, рекомендує ресурс НС Інфо .

Якщо ж у храм потрапити не вдається, можна просто поставити свічку і помолитися перед іконами вдома.

На батьківську суботу не можна шуміти, співати, танцювати, грати і влаштовувати гуляння. У той же час не можна і оплакувати померлих — вони відійшли в кращий світ до Бога.

Також не варто займатися важкою фізичною працею — складні домашні справи краще відкласти на потім.

Весь календар церковних свят на жовтень дивіться в «ФАКТАХ».

Фото c Pixabay

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