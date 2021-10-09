День Іоанна Богослова: що не можна робити 9 жовтня

В Україні 9 жовтня, крім Покровської батьківської суботи, православні відзначають День пам'яті Іоанна Богослова — одного з найулюбленіших учнів Ісуса Христа. Віруючі в цей день згадують про представлення святого апостола.

Апостол Іоанн вважається заступником мандрівників, учнів, художників та іконописців. Йому моляться про зцілення, народження дітей, добробут та мир в родині, захист від злих духів, здатність істинно любити Бога і ближніх.

За переказами, Ісус Христос одного разу зустрів Іоанна і його брата Якова на Генісаретському озері (Галілейському морі) і покликав за собою. Залишивши батька, брати пішли за Сином Божим. Іоанн Богослов був наймолодшим з апостолів Спасителя і був поруч з Ним до самого кінця. Саме Іоанну Господь перед своєю смертю на хресті доручив піклуватися про Свою Матір Діву Марію.

Апостол Іоанн завжди перебував в молитві, богороздумах. Після Успіння Пресвятої Богородиці він відправився в Ефес для проповіді Слова Божого. А в Ефесі він написав Євангеліє, де він закликав усіх християн любити один одного. Тому Церква і називає Апостола Іоанна Апостолом Любові.

У цей святковий день дозволяються лише пісні страви з рослинним маслом. Не можна їсти цибулю і часник, щоб на тілі не з'явилися фурункули. У народі вірять, що на Іоанна Богослова забороняється різати овочі ножем, лихословити, вживати алкоголь, переїдати і веселитися.

Також сьогодні не можна відмовляти в допомозі близьким і друзям, брехати і сваритися, цей день потрібно провести в любові до ближнього. Всю роботу, пов'язану з фізичною працею, потрібно зробити в першу половину дня.

В Україні в цей день зазвичай уже завершували посів озимих. Ці культури включають хліба (пшеницю, жито, ячмінь), олійні рослини та бобові.

Раніше «ФАКТИ» опублікували календар церковних свят на жовтень.

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