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Суспільство та люди

Покровська поминальна субота: які молитви читати

10:00 9 жовтня 2021
молитва

Покровська поминальна субота, яку православні українці відзначають 9 жовтня, вважається особливим днем, коли прийнято згадувати про покійних.

Сьогодні моляться за упокій їх душ. При цьому важливо пам'ятати, що певних правил читання молитов не існує, головним буде віра і щирість — тільки так заповітні слова торкнуться душі померлого.

Емоцій і прояви почуттів теж боятися не варто.

Молитви в день Покровської батьківської суботи

Господи, творець наш і Пастир! До тебе вдаємося в тузі і смутку. Господи, упокой душу покійного раба Твого (ім'я) і дозволь увійти в Царство Твоє. Амінь.

***

Господи, Утішителю і Пасторе наш! З благанням до Тебе вдаюся і прошу: почуй біль моєї душі, і не лишай в пеклі вогненному покійного раба Твого (ім'я). Упокой душу його і прости йому всі гріхи, вільні і невільні, вкрий його своїм небесним покровом і дозволь перебувати в Царстві Твоєму навіки-віків. Амінь.

***

Пресвята Діво Маріє, Утішителька слабких і Заступниця! Молю Тебе, упроси сина Твого і Бога нашого, простягни руку Твою і вкрий душу покійного раба Божого (ім'я). О, Пречиста Діва Марія, почуй плач наш, не дозволь душі грішного раба Божого (ім'я) зникнути в безодні вогненній. Хай вибачить Господь вірному рабу своєму всі гріхи, діяння і нечисті помисли, і увійде душа покійного в Царство Небесне, перебуваючи там навіки-віків в любові і світлі. Амінь.

Про традиції дня Покровської батьківської суботи читайте в «ФАКТАХ».

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