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Суспільство та люди

10 жовтня центр Києва закриють для транспорту: де автомобілістам не проїхати (схеми)

13:46 9 жовтня 2021
Заборона руху

У Києві у зв'язку з проведенням масового спортивного заходу з 06:00 до 13:00 10 жовтня знову буде перекрито рух автотранспорту на центральних вулицях. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Так, рух буде перекрито на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової), Арсенальній площі, вулиці Івана Мазепи, Площі Слави, вулиці Лаврській, вулиці Запечерній, алеї Героїв Крут, Парковій дорозі, Петрівській алеї.

В КМДА також повідомили, що 10 жовтня з 07:00 до 13:00 у центрі столиці відбудеться масовий спортивний захід «Легкоатлетичний пробіг Український військовий забіг/Military Run UA».

На час проведення цього заходу також змінить маршрути наземний пасажирський транспорт, який курсує цими вулицями. Буде змінено маршрути тролейбусів № 38 та автобусів № 24, 55, 62.

Так, із початку руху до закінчення заходів (орієнтовно до 13:00) рух маршрутів буде організовано:

- тролейбус № 38 від ст. м. «Видубичі» до б-р Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної)

- автобус № 24 від залізничного вокзалу «Центральний» до стадіону «Динамо» ім. В. Лобановського

- автобус № 55 від Дарницької площі до вул. Старонаводницької за діючою трасою, далі — вул. Генерала Алмазова — б-р Лесі України — вул. Басейна — вул. Еспланадна — ст. м. «Палац Спорту» — вул. Рогнідинська — вул. Шота Руставелі — вул. Басейна — б-р Лесі Українки — вул. Новогоспітальна — вул. Євгена Коновальця — вул. Михайла Задніпровського — вул. Генерала Алмазова — вул. Старонаводницька, далі за діючим маршрутом

- автобус № 62 від Ботанічного саду до б-р Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної)

Як писали «ФАКТИ», раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузин розповів, як буде працювати транспорт у «червоних» зонах карантину у разі його запровадження.

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