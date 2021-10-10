Міжнародний день дівчаток: історія свята і яскраві привітання

11 жовтня в світі відзначається Міжнародний день дівчаток. Цю дату обрали в ООН в 2011 році, а ще через рік свято вперше відзначили усією світовою спільнотою. До цього в ряді країн існували власні дні дівчаток (в Індії — 24 січня, в Японії — 3 березня). Також в світі набув поширення День дочки (четверта неділю вересня). Всі ці свята продовжують відзначатися паралельно з Міжнародним днем дівчаток.

Всіх дівчаток — і юних, і більш старших, а також всіх батьків дівчаток можна привітати зі святом яскравими листівками і поздоровленнями у віршах.

З Днем дівчаток!

Твоя посмішка хай сяє,

Всіх навколо звеселяє.

Щоб усе стало можливим,

А життя було щасливим.

11 жовтня - Міжнародний день дівчаток!

Нехай кохання прикрашає,

Дарує мрія імпульс хай.

Будь ніжною у своїй силі,

У себе вір, перемагай.



Ідея свята виникла 10 років тому

Нагадаємо, в календарі свят і вихідних днів на поточний місяць на 11 жовтня припадає ще кілька важливих приводів для святкування. Також до вашої уваги календар церковних свят на жовтень.

Фото ua.depositphotos.com, mirtesen.ru, nukadeti.ru, bonnycards.ru, gifq.ru, ggexp.ru

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