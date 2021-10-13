В Україні стався землетрус: де відчувалися поштовхи

В Івано-Франківській області, котра раніше відчула на собі відгомони вересневого землетрусу на Тернопільщині, 12 жовтня зафіксували підземні поштовхи.

Як повідомляють у Головному центрі спеціального контролю, епіцентр землетрусу знаходився на глибині 5 кілометрів у Богородчанському районі Івано-Франківщини. Правда, воно відносилося до землетрусів, поштовхи яких люди не відчувають. Магнітуда за шкалою Ріхтера — 2,0.

Карта з сайту https://gcsk.gov.ua.

У центрі також відзначили, що влітку цього року в зазначеному районі вже фіксували землетрус магнітудою 2,3.

Нагадаємо, що наприкінці вересня потужний землетрус стався на грецькому острові Крит — прилади зафіксували близько 6,5 бали за шкалою Ріхтера, потім відбулися ще шість поштовхів слабкіше — до 4,6 бали. Епіцентр підземного поштовху знаходився у 78 кілометрах від міста Іракліон.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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