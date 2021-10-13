Не тільки Покрова Пресвятої Богородиці: що святкують в Україні 14 жовтня

14 жовтня в Україні кілька великих свят. Християни відзначають свято Покрова Пресвятої Богородиці. Історики схиляються до того, що 14 жовтня може вважатися днем створення Української повстанської армії в 1942 році. А на державному рівні святкуються День українського козацтва та День захисників і захисниць України.

З давніх-давен жителі територій, які страждали від військових набігів, шукали заступництва у Пресвятої Богородиці. Ці надії втілилися в легенді про чудесне спасіння Константинополя. Поки люди молилися в храмі про Божу поміч, Богородиця прийшла до них, осяяна небесним світлом, зняла з голови покров (омофор) і зробила віруючих невидимими для ворогів. Після такого дива з'явився свято Покрова Пресвятої Богородиці, а Богоматір стала вважатися покровителькою всіх захисників рідної землі.

Український інститут національної пам'яті нагадує, що ще в «Літописі Руському» згадувалося про рішення князя Ярослава Мудрого віддати Київ і всю Землю Русі під заступництво Божої Матері. Надалі традиція продовжилася і розвинулася у запорізьких козаків і в Гетьманській Державі. У центрі козацької фортеці завжди знаходилася Покровська церква, а на свято Покрова приймалися найважливіші рішення в житті громади — вибирали нового гетьмана або кошового отамана.

Ікона XVII століття "Покров Богородиці"

Своєю покровителькою називали Богородицю армія Української Народної Республіки і Українська повстанська армія. У 1947 році УПА вирішило заснувати свято створення повстанської армії і відзначати його на Покрову, щоб тим самим підкреслити: ми продовжуємо боротьбу за свободу, розпочату ще українськими козаками.

Після проголошення Україною незалежності відродилися козацькі традиції святкування Покрови. У 1999 році президентським указом 14 жовтня було проголошено Днем українського козацтва.

У 2014 році було остаточно скасовано відзначення 23 лютого, а Днем захисника України стало 14 жовтня. З 2015 року це ще й вихідний день.

Щоб червона дата 14 жовтня не перетворилася просто на день привітання чоловіків, в 2021 році назву свята було змінено. Тепер 14 жовтня відзначається День захисників і захисниць України.

Нагадаємо, 14 жовтня 2021 року в Києві пройде Марш нації центральними вулицями міста. Рух транспорту буде перекрито.

Фото zhytomyr-rda.gov.ua, old.uinp.gov.ua

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