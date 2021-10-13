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Суспільство та люди

Кабмін затвердив положення про ліцеї: що важливо знати школярам та їхнім батькам

18:23 13 жовтня 2021
ліцей

В рамках шкільної реформи було затверджено положення про те, як в Україні будуть працювати ліцеї. Закріплено випадки, коли учнів дозволяється відбирати за конкурсом, а також правила оцінювання знань ліцеїстів.

Ліцеї можуть давати учням базову, профільну середню освіту з очною (денною, вечірньою), заочною, дистанційною, мережевою, екстерном, сімейною (домашньою) формою або у формі педагогічного патронажу.

Ліцеї можуть бути державними, приватними, корпоративними та комунальними. За першими трьома, а також за комунальними з освітою з певного профіля територія не закріплюється. Тобто на відміну від шкіл, ліцей може приймати учнів незалежно від їхньої реєстрації. Винятком є комунальні ліцеї, що дають початкову та базову загальну середню освіту. За ними закріплюється певна територія обслуговування.

В 9−11 (12) класи державних, комунальних і корпоративних ліцеїв для отримання профільної середньої освіти учнів зараховують на конкурсній основі.
У 5−9 класи державних і комунальних ліцеїв також може проводитися конкурс при наявності попиту, але не повинні порушуватися права ліцеїстів молодших класів (які отримали початкову освіту в тому ж ліцеї).
Конкурсний відбір у 1−4 класи ліцеїв з перевіркою знань, умінь, навичок забороняється.

Оцінювати знання учнів ліцей може або за своїми внутрішніми критеріями, або за системою, встановленою на державному рівні. Але в будь-якому випадку річне оцінювання ліцеїстів має проводитися за загальною системою оцінювання, закріпленою в законі, а для тих, хто отримав базову або профільну середню освіту, повинна бути передбачена державна підсумкова атестація.

Нагадаємо, раніше було оголошено, що програмою реформування шкіл передбачено, що до 2027 року школи в Україні перетворять на початкові, гімназії та ліцеї. Як пояснюють в Міносвіти, якісь школи стануть лише гімназіями, а в інших можливо створити ліцей із гімназією.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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