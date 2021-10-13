Помер колишній директор ЧАЕС Віктор Брюханов

13 жовтня помер колишній директор Чорнобильської АЕС Віктор Брюханов. Йому було 84 роки. Про смерть екс-директора повідомила адміністрація ЧАЕС.

Брюханов був родом з Ташкента. В Узбекистані він працював на Ангренській ГРЕС, потім займався будівництвом Слов'янської ГРЕС на Донбасі. Допрацювавши там до посади заступника головного інженера, погодився брати участь в будівництві Чорнобильської АЕС.

Брюханов очолював ЧАЕС з 1970 року, з самого початку будівництва підприємства, і аж до катастрофи 26 квітня 1986-го. Після аварії екс-директор разом з ще п'ятьма топ-керівниками станції був засуджений до 10 років позбавлення волі.

У місцях позбавлення волі Брюханов провів п'ять років. У 1992-му його достроково звільнили через гостру променеву хворобу. Жив екс-директор ЧАЕС у Києві на Троєщині.

У своєму інтерв'ю «ФАКТАМ» Брюханов розповідав, що як і раніше вважає несправедливими аргументи обвинувачів: «Багато колег мені співчували, вважали і вважають, що винні були не ми, експлуатаційники, а недосконалість техніки». Попри це жорсткий вирок Брюханов вважав неминучим: «Хтось повинен був відповідати за те, що трапилося. Мене поставили б до стінки, так розстрільної статті не знайшлося. Але і вирок десять років не набагато краще».

Нагадаємо, науковий співробітник музею «Чорнобиль» Сергій Бабаков вважає, що в серіалі HBO «Чорнобиль» дії Брюханова були показані необ'єктивно, і в цілому фільм містить більше ста невідповідностей реальним подіям.

Фото ChornobylNPP/Facebook

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