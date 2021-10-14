Покров Пресвятої Богородиці: чого категорично не можна робити у свято

14 жовтня православна і греко-католицька церкви відзначають свято Покрови Пресвятої Богородиці. У церковній традиції свято не відноситься до 12 найважливіших, але в народі воно одне з найбільш улюблених. З Покрови починався сезон вечорниць, сватання та весіль. Крім того, безліч храмів у містах і селах були закладені на Покрову, а тому в громадах влаштовувалися пишні храмові свята.

Вважалося, що з Покрови настає справжня зима, а тому заздалегідь слід закінчити роботи в полі і утеплити житло на зиму. У свято Покрови вже не працювали і навіть не з'являлися на городі. Не різали і не рубали в цей день м'ясо — все це слід було підготувати заздалегідь.

З огляду на те, що Покров вважався жіночим святом, то і всі традиційні жіночі домашні заняття — шиття, вишивання, прання — на найближчі дні відкладалися. Дівчата на виданні чекали сватів і намагалися першими прийти до церкви на службу. За прикметами, такі ранні пташки раніше подружок вийдуть заміж.

У свято Покрови не відмовляли сватам і не виносили нареченому гарбуза. Свято зобов'язувало проявити повагу, навіть якщо потенційний зять батькам дівчини не сподобався. Якщо кавалеру все-таки вирішували відповісти відмовою, то робили це не на Покрову, а вже після завершення святкувань.

Також були під забороною сварки і скандали на Покрову, пересуди і плітки, грубість до односельців. Пам'ятаючи, що суперечки часто виникають через гроші, намагалися ще до свята розрахуватися з боргами і почекати з новими позиками. Також засуджувалася зневіра і смуток у свято — вважалося, що таким ставленням людина ображає Богоматір-заступницю.

Про важливі обряди на Покрову, про освячення води та перше протоплення в будинку, докладно в статті «ФАКТІВ» «Традиції, прикмети і заборони на Покров».

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