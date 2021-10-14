Як молитися до Богородиці на Покров: молитви про здоров'я, заміжжя, дітей

У четвер, 14 жовтня, святкують одне з найважливіших осінніх християнських свят з ряду Богородичних — Покров Пресвятої Богородиці.

До цього дня в основному завершувався період сватання та приготування до весіль. Покров — якраз початок сезону весіль, який закінчувався до Філіппова посту (з 28 листопада).

Звичайно ж, у цей день люди молилися про щасливий шлюб, а також про здоров'я і дітей.

«Богородице Діво, радуйся! Заступниця всіх жінок, берегиня сімейного щастя, вкажи мені, рабі Божій, чоловіка, щастя сімейне, шлях до любові, вірності і благополуччя. Хай буде так, амінь».

«О, Пресвята Діво Маріє, прийми молитву цю від мене, негідною слуги Твоєї, і принеси її до Престолу Бога Сина Свого, щоб милостивий він був до прохань нашим. Звертаюся до Тебе як до Заступниці нашої. Почуй нас, тих, хто молиться Тобі, покрий нас покровом Твоїм, і випроси у Бога Сина Твого нам всіх благ: подружжю любові та згоди, дітям слухняності, скривдженим терпіння, скорботним благодушності, всім нам духу розуму і благочестя, духу милосердя і лагідності, духу чистоти і правди. Пресвята Богородице, вислухай смиренну молитву з глибини серця дівочого мого: дай мені чоловіка чесного і побожного, щоб ми у любові з ним і у згоді прославляли Тебе і милосердного Бога: Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь".



«Преблагословенна Царице Неба і землі. Я тут, у Твоїх стоп, з відкритим серцем і любов'ю, благаю: всели у серце мого (єї) чоловіка (дружини) (ім'я) і моїх дітей (імена), моїх онуків (імена) мир, любов і потяг до всього доброго. Не допусти нікого з моєї сім'ї до розлучення і важкого розставання, до невиліковних хвороб, до передчасної і раптової смерті. Наш будинок і всіх нас, хто проживає у ньому, збережи від пожежі, від нападу злодіїв, від всяких злих обставин нечистого і заздрісного ока. А ми будемо прославляти Твоє святе ім'я, поширювати правдиву побожність Твого Непорочного Серця і Непорочного Зачаття завжди, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь".

Ексклюзивний матеріал «Початок сезону весіль: традиції, прикмети і заборони на Покров» читайте на сайті «ФАКТІВ».

40

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter