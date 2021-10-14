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Суспільство та люди

Яка погода на Покрову — такою і зима буде: на що 14 жовтня звертали увагу наші пращури

11:39 14 жовтня 2021
Опале листя

Наші пращури передбачали, якою буде зима, спостерігаючи за погодою на свято Покрову Пресвятої Богородиці, який всвяткують 14 жовтня. До речі, сучасні синоптики прогнозували, що у цей день в Україні у більшості областей розпогодиться, серйозні опади не передбачаються.

За народним прикладів, якщо листя на вишні не опаде до Покрови, то зима буде теплою. Вважалося, що якщо на це свято не випаде сніг, то не буде його ані у листопаді, ані у грудні. Яка погода на Покрову — така й зима, вважали люди.

Покров асоціювали з перехідним періодом у природі, коли «до обіду осінь, а після обіду — зима». Важливим у цей день вважався напрямок вітру: якщо він дме з півночі — зима буде морозною і сніжною, південний вітер вказував на помірно теплу погоду, західний — на сніжну зиму, а якщо вітер за день змінить напрямок, то й зима буде нестійкою.

До речі, за даними Укргідрометцентру, вдень і вночі 14 жовтня вітер — північно-західний, 7−12 метрів на секунду.

Ексклюзивний матеріал «Початок сезону весіль: традиції, прикмети і заборони на Покрову» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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