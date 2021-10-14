З Покровою, Днем козацтва та Днем захисників і захисниць України: листівки та поздоровлення

14 жовтня православні та греко-католики вшановують Покрову Пресвятої Богородиці. Покрова — останнє з найважливіших осінніх церковних свят. Вважається, що коли у 910 році Матір Божа своїм покровом врятувала місто Константинополь від облоги сарацинами, накривши мешканців своїм покровом (покривалом омофором), ця подія стала натхненням для свята Покрови. В Україні з давніх-давен Богородицю вважали покровителькою всіх українських воїнів-захисників. 14 жовтня існує як День українського козацтва, утворення Української повстанської армії, а з 2014-го — як День захисника України, який пізніше перейменували на День захисників і захисниць України. Для українських козаків день Покрови Божої Матері був найбільш шанованим святом. Козаки вірили в силу Покрови Пресвятої Богородиці та настільки щиро відзначали свято Покрови, що впродовж століть в Україні воно набуло ще й назву Козацької Покрови. В Україні Покров, або Покрову, впровадили ще з часів хрещення Русі, а широко вшановувати почали з XII століття. На Покрову віряни відвідують службу Божу, а в побуті сформувалися свої правила святкування. На свято Покрови Пресвятої Богородиці своїм рідним та близьким можна послати смс-ки, листівки з теплими словами привітання.

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі.

Творчого вогника, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

З Днем Покрови!





На день Покрови чудотворний

Хочу щастя я Вам побажати.

Працювати в радість, плідно,

І не сумувати.

Нехай Богородиця закриє,

Вас від хвороб і бід.

А все нечисте та погане,

Розтане просто, як весною сніг.

У свято Покрови хочу побажати,

Щоб від лиха вберігала свята Божа Мати!

Хай радість будинок ваш не покидає,

А віра хай серце лише зігріває.

У Покрову Богородиці Святої

Хай щастя буде з тобою!

Радість, мир, здоров’я

І благодать з любов’ю!

Вітаю зі світлим святом Покрови Пресвятої Богородиці! Бажаю миру, міцної віри, непохитної мужності та стійкості в будь-яких ситуаціях. Нехай оберігає й захищає Богородиця, відводячи лихо й скверну від Вашого життя!

Як вороги колись палили

Константинополя жита —

Покрови хусткою накрила

Всіх Богородиця свята.

Коли навколо царство змови

Марнує прожиті літа,

Накриє хусткою Покрови

Нас Богородиця свята.

Молитва з Богом є розмова,

І часто подумки без слів,

А Бога Матері Покрова

Хай вбереже від ворогів.

Від сил кривавих і ворожих,

Що нашу землю гнітять знов,

Хай буде завжди на сторожі

Від Богородиці Покров.

Пречиста Свята Покрово —

Козаків покровителько!

І наших звичаїв хранителько!

Молюся тобі, Богородице мила,

Щоб славою ти Україну покрила,

Як землю багрянцем дібров,

Щоб ворог її не зборов.

Даруй доброту і любов.

Візьми нас під свій Материнський Покров!

Хай Матір Божа оберігає вас своїм покровом, й жодне горе й нещастя на землі не торкнеться вас!

З Днем козацтва я привітаю!

Добра та щастя тобі побажаю!

Мужнім і сильним будь,

Батьківщину свою не забудь!

Від біди Україну оберігай,

Це наш мальовничий чудовий край!

Щоб любувалися ми ним завжди,

Щоб не стрічали війни та біди!

Веселим, відважним, поважним будь!

Миру Вкраїні ти роздобудь!

Зі святом козачим тебе я вітаю!

Відваги, любові щиро бажаю!

Хай буде все добре, здійсняться всі мрії!

У серці хай жевріють світлі надії!

Вітаємо українських козаків зі святом! Бажаємо родинного щастя, радості, успіхів, удач та везіння, здоров'я й натхнення! Нехай ваша праця буде плідною!

З Днем українського козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці! Бажаю бути завжди на висоті, підкорювати небувалі вершини, впевнено йти до мрії, при будь-якому розкладі життя залишатися вірними своїм цілям, сподіватися на краще та вірити у свою вдачу.

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