Напередодні Покрови, який з деякого часу є також Днем захисників і захисниць України, в українському сегменті TikTok з'явився новий тренд — підлітки публічно виконують пісню про Степана Бандеру.

Причому відбувається це і під час уроків, і на перервах, і в класах, і в роздягальнях, і в туалетах, і в коридорах.

А в Києві в одній зі шкіл учні поєднали корисне з «приємним», неабияк потроливши свою вчительку. За їхніми словами, вона демонструє антиукраїнські погляди, повідомляє Telegram-канал Vesti.

При цьому з ролика не зрозуміло, яка саме вчителька потрапила в немилість до своїх підопічних — в кадр потрапляє кілька педагогів.

Нагадаємо, раніше на Херсонщині педагоги звернулися в поліцію зі скаргою на восьмикласника, який системно зриває уроки в школі, а також постійно висловлюється нецензурною лайкою по відношенню до всіх учасників освітнього процесу.

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