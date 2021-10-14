26.27 / 26.46 30.25 / 30.58
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Павла Розенка підсадили на «Гру в кальмара»: замість вечері — перегляд дорами

23:01 14 жовтня 2021
Павло Розенко з нареченою

Колишній віце-прем'єр України Павло Розенко став «жертвою» хитрих задумів своєї нареченої Олена-Христина Лебідь, яка «підсадила» його на південнокорейський серіал «Гра в кальмара».

Про це дівчина повідомила в своєму Instagram .

«Сьогодні на вечерю „кальмар“. Всі вісім серій „Гри в кальмара“ зайшли на ура! Попереду — остання!», — написала вона.

Також наречена політика додала, що любителем дорами став і їх песик Сарунчік, який «бурчить», що йому заважають дивитися.

На фото в пості присутній і сам Розенко — схоже, він з не меншим ентузіазмом готується до перегляду, навіть незважаючи на те, що залишиться без вечері — ймовірно, серіал того варто.

У коментарях фоловерів пишуть, які почуття у них викликає «Гра в кальмара», попутно зробивши і компліменти щасливій парочці.

Нагадаємо, раніше Олена-Христина відверто розповіла, як страждала від жорстокої матері. Але важкі уроки дитинства, судячи з усього, принесли інші результати — дівчина стала ще більш відкритою і щирою.

134

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсіонерка пенсія

Перерахунок пенсії по зарплаті: на що важливо звернути увагу

Пугачова та Галкін з дітьми

Мама Алла з білою копицею на голові та син Гаррі з зеленим волоссям: родина Галкіна-Пугачової здивувала своїм зовнішнім виглядом

Молода пенсіонерка

Не раніше 65 років: в ПФУ назвали вік, коли українки зможуть вийти на пенсію без необхідного стажу

Банківські картки

«ПриватБанк» встановив ліміти на карткові перекзи: що важливо знати

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.