Павла Розенка підсадили на «Гру в кальмара»: замість вечері — перегляд дорами

Колишній віце-прем'єр України Павло Розенко став «жертвою» хитрих задумів своєї нареченої Олена-Христина Лебідь, яка «підсадила» його на південнокорейський серіал «Гра в кальмара».

Про це дівчина повідомила в своєму Instagram .

«Сьогодні на вечерю „кальмар“. Всі вісім серій „Гри в кальмара“ зайшли на ура! Попереду — остання!», — написала вона.

Також наречена політика додала, що любителем дорами став і їх песик Сарунчік, який «бурчить», що йому заважають дивитися.

На фото в пості присутній і сам Розенко — схоже, він з не меншим ентузіазмом готується до перегляду, навіть незважаючи на те, що залишиться без вечері — ймовірно, серіал того варто.

У коментарях фоловерів пишуть, які почуття у них викликає «Гра в кальмара», попутно зробивши і компліменти щасливій парочці.

Нагадаємо, раніше Олена-Христина відверто розповіла, як страждала від жорстокої матері. Але важкі уроки дитинства, судячи з усього, принесли інші результати — дівчина стала ще більш відкритою і щирою.

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