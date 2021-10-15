«П'ятниця — розпусниця»: астрологи розповіли, у який день тижня на світ з'являються найпристрасніші люди

За датою народження і знакм зодіаку, під яким народилася людина, можна визначити її характер, таланти, сумісність з іншими знаками, а також те, чи буде їй щастити у житті. У той же час астрологи стверджують, що день тижня, в який народилася людина, впливає й на її інтимне життя.

Знаючи дату народження свого партнера, можна розрахувати день тижня і дізнатися про його вподобання, бар'єри і бажаннях у спальні, пише «5 канал» .

Понеділок.

Люди понеділка завжди готові до експериментів, активно їх підтримують і наполягають самі. Відомо, що у цей день була створена Земля, звідси таке підсвідоме бажання народжених у цей день. Крім того, вони розбірливі у партнерах і вважають за краще тривалі відносини ніж зустрічі на одну ніч.

Вівторок.

Ці люди особливо ретельно стежать за своїм зовнішнім виглядом, завжди одягнені з голочки і охайні, чого вимагають і від свого партнера у ліжку. Їх приваблює комфорт і розслабленість, а також довіра один до одного. Свої бажання вони висловлюють наполегливо, часом занадто, але не варто їх за це судити, багатьом сильний напір навіть подобається.

Середа.

Народжені у середу вельми скуті люди. Навряд чи їх можна умовити займатися любов'ю з включеним світлом і відкритими шторами. Проте вони дуже віддані коханці і готові виконати всі забаганки партнера.

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Четвер.

Як можна частіше, як можна довше — ось їхній девіз у спальні. Вони часто міняють партнерів, тому що постійно хочуть спробувати щось нове, але коли знаходять свою другу половину, то перестають пускати в ліжко будь-кого іншого. Вони з радістю передають «половинці» весь набутий досвід.

П'ятниця.

Близькість з людиною, народженою у п'ятницю, точно запам'ятається вам надовго, якщо не на все життя. У ліжку вони дуже пристрасні, але при цьому чемні коханці. Крім того, більшість людей п'ятниці воліє домінувати, ніж підкорятися.

Субота.

Секс з людьми цього дня — справжня феєрія. Ніч з ними можна порівняти з довгоочікуваним вихідним після важкого робочого тижня. Одним сексом обмежуватися вони не звикли, люблять довгі поцілунки і масаж. Але варто пам'ятати, що час, проведений з ним наодинці, пролітає також стрімко, як сама субота. Насолоджуйтесь кожною хвилиною разом.

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Неділя.

Люди неділі консервативні у інтимних питаннях. Щоб вступити з новим партнером у близькі стосунки, їм спочатку потрібно добре його впізнати. В іншому випадку вони будуть закриті, і секс не принесе задоволення обом.

Про те, які дні у жовтні вважаються кращими для весіль, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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