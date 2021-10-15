На варті наших життів: Фонд Ріната Ахметова про лікарів-анестезіологів

16 жовтня відзначається Всесвітній день анестезіолога. Під час пандемії COVID-19 саме на цих лікарів припадають найскладніші випадки захворювання, які потребують від них негайних дій та своєчасних рішень. Вони точно знають цінність людського життя і розуміють небезпеку, яку несе пандемія коронавірусу.

Коли Україна зіткнулася з пандемією COVID-19, Рінат Ахметов першим прийшов на допомогу. Він виділив понад 450 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом у рамках проєкту «Боротьба з COVID-19 в Україні» — частини програми «Рінат Ахметов — Порятунок життів».

«Це найбільша, системна і масштабна приватна ініціатива, спрямована на допомогу державним медичним установам у боротьбі з новим захворюванням. У найкоротші терміни опорні лікарні по всій країні отримали 207 апаратів ШВЛ, більш ніж 300 тисяч експрес-тестів, понад 200 тисяч засобів індивідуального захисту й витратних матеріалів, 155 кисневих концентраторів. Усього допомогу Фонду отримали понад 500 медзакладів по всій країні», — розповіла головна директорка програм Фонду Ріната Ахметова Ірина Блажан.

Фонд Ріната Ахметова спільно з МОЗ та Асоціацією анестезіологів України провели вже три онлайн-конференції для лікарів, які протистоять пандемії коронавірусу. Президент Асоціації анестезіологів України Сергій Дубров — один із провідних експертів онлайн-конференцій. Він переконаний, що обмін досвідом особливо важливий для лікарів в умовах боротьби з епідемією нової хвороби. І це — далеко не єдина допомога від Фонду Ріната Ахметова українській медицині.

«Мультидисциплінарний підхід дозволяє слухачам, тобто лікарям, які беруть участь у цій конференції, переймати від провідних фахівців дієві та ефективні методи: що і як краще треба робити при лікуванні хворих на COVID-19. Я досить багато їжджу по Україні, майже в кожному лікувальному закладі є апарат ШВЛ від Фонду Ріната Ахметова. Багато лікарень також отримали в подарунок засоби індивідуального захисту, експрес-тести. Допомога колосальна, і вся медична спільнота вдячна Фонду за це», — пояснив Сергій Дубров.

Окрім матеріальної допомоги, не менш важливою є щира подяка лікарям за їхню самовіддану роботу. Цього року Фонд Ріната Ахметова спільно з телеканалом «Україна» успішно реалізували спеціальний проєкт #ДякуємоМедикам. Всеукраїнську кампанію підтримали багато публічних людей. Серед них — Олексій Суханов, Максим Сікора, Лілія Ребрик. Вони висловили слова вдячності «людям у білих халатах», справжнім героям нашого часу, які боролися і продовжують боротися з поширенням коронавірусу в Україні.

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