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Суспільство та люди

Українців штрафуватимуть за зняті маски: що відомо

14:36 16 жовтня 2021
Маска

В Україні 900 мобільних бригад здійснюватимуть рейди для виявлення порушників карантину, запровадженого через стрімке поширення коронавіруса. Вони будуть вести не тільки роз'яснювальні бесіди, а й стануть складати адмінпротоколи. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю для «Радіо Свобода».

«Щоб мати результат від цих карантинних обмежень, потрібно їх дотримуватися. Тому якщо хтось думає, що може собі дозволити не дотримуватися — для цього саме будуть працювати ці рейдові бригади з рейдовими перевірками, щоб виявляти порушників і притягати їх до відповідальності», — заявив він.

Ляшко також пояснив, чому громадяни, щеплені від COVID-19 повинні продовжувати носити маски.

«У нас достатньо мала кількість вакцинованих осіб, щоб ми могли знехтувати протиепідеміологічними правилами. Тому давайте наздоженемо вакцинацію до 70−80% - далі ми будемо сідати і разом ухвалювати рішення, ми можемо вже позбутися масок на обличчі чи ні», — розповів міністр.

Він також додав, щеплення не гарантують на 100%, що людина не може бути заразною.

Як писали «ФАКТИ», зараз в Україні в «червоній» карантинній зоні п'ять областей. «Червоний» рівень епідемічної небезпеки на території Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей почне діяти з 18 жовтня. На Херсонщині він вже діє з 15 жовтня.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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