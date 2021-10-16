Машиніст харківського метро влаштував розборку з п'яним пасажиром: в мережі обговорюють відео інциденту

У Харкові, де в лютому сталася бійка між місцевими депутатами, 15 жовтня у вагоні метро машиніст поїзда побив чоловіка, який розпивав алкогольні напої та чіплявся до інших пасажирів, повідомляє Telegram-канал «Харків 1654».

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика!

«Машиніст по-чоловічому покарав хама! Алкаш став пити пиво в метро, чіплятися до пасажирів, йому цього здалося мало, він замахнувся і вдарив по дзеркалу складу. Пасажири боялися реагувати на таке хамське поводження, тільки машиніст не витримав і покарав його по-чоловічому. На наступній станції алкаша вже чекали копи», — йдеться в повідомленні каналу.

Користувачі активно коментують відео. Більшість з них підтримують дії машиніста.

«Чоловік по справі бидлятіну приземлив», «Машиніст красава», «Машиніст правильно зробив, а ось поліція куди дивиться!» — пишуть вони.

В Національній поліції в Харківській області повідомили, що проводять перевірку за фактом конфлікту у харківському метрополітені. Наразі встановлено, що подія сталася на станції метро «Проспект Гагаріна». Після конфлікту чоловік пішов з місця події.

Як писали «ФАКТИ», минулого року в центрі Києва біля входу на станцію «Майдан Незалежності» зарізали людину. Як розповідають очевидці, в підземному переході між двома чоловіками виникла бійка, у одного з них виявився ніж. Поранення виявилося смертельним, потерпілий встиг дійти до виходу з метро і помер.

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