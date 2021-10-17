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Суспільство та люди

«О боги, ці обличчя!»: мережу розсмішив пам'ятник молодятам в Росії

14:21 17 жовтня 2021
Пам&#39;ятник

У Росії, де раніше демонтували статую казкової Альонушки через обурення жителів, в місті Павлово (Нижегородська область) біля РАГСу встановили пам'ятник молодятам, який також викликав неоднозначні емоції у місцевих жителів, пише Telegram-канал Лентач.

Жителі назвали пам'ятник ганьбою і заявили, що він не повинен знаходитися біля палацу одруження. Обурені люди запропонували перемістити скульптури до стін місцевої мерії.

У соцмережах також обурені користувачі активно коментують фото пам'ятника.

«Альонка з Іваново: нарешті-то гідний супротивник, наша сутичка буде легендарною», — написав один з них.

«Альонка вийшла заміж за пожежного?» — іронічно запитує другий.

«Альонкін скульптор переїхав з Нововоронежу в НиНо?» — питає третій.

Як писали «ФАКТИ», раніше РФ з'явився найжахливіший в історії пам'ятник Леніну — «вождь пролетаріату» одночасно нагадує дикобраза, панка і персонажа фільму «Повсталий з пекла».

Фото: Telegram-канал Лентач

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