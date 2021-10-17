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Суспільство та люди

Цирковий ведмідь ледь не розірвав вагітну дресирувальницю на очах у глядачів: момент нападу потрапив на відео

15:11 17 жовтня 2021
Цирк

В Росії, де нещодавно леви напали на дресирувальника під час вистави в цирку, трапився ще один подібний інцидент. В Орлі 16 жовтня в цирку під час вечірнього шоу ведмідь напав на помічницю дресирувальника. Вагітну постраждалу ушпиталили, повідомляє Telegram-канал tv360.

«У мене буквально дві подряпини і легкий забій ноги. З тваринам теж все добре, з малюком теж все в нормі. Можливо, це були ревнощі в якійсь мірі, так як я все ж в положенні», — сказала потерпіла журналістам.

Жінка під час вистави наблизилася до тварини, після чого вона раптово виявила агресію і вчепилася в неї. На допомогу дресирувальниці, на щастя, вчасно підбігли її колеги. Вони змогли відбити поранену у оскаженілої тварини.

Варто також зазначити, що ніякої перешкоди між сценою і глядацьким залом немає. Якби ведмідь кинувся в сторону публіки, все могло б закінчитися набагато сумніше.

Як писали «ФАКТИ», раніше недалеко від Москви в цирку розлючений ведмідь зірвав намордник і покусав дресирувальника і дитину.

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