«Зустрінетеся з коронавірусом в будь-якому разі»: лікар Комаровський зробив важливе застереження українцям

Педіатр і телеведучий Євген Комаровський, який раніше стверджував, що зупинити пандемію коронавірусу може вакцинація дітей, заявив, що з COVID-19 рано чи пізно зіткнеться кожен українець, і що щеплення потрібно робити всім.

«У вас завдання — не забути про коронавіруси на все подальше життя. Ви зустрінетеся з коронавірусом в будь-якому разі. Ви не зустрінетеся з ним лише в одному випадку: якщо ви живете на хуторі у лісі, і вам біля воріт лісництва залишають продукти та йдуть. В іншому випадку ви обов'язково з ним зустрінетеся», — заявив лікар в ефірі «Україна 24» .

За його словами, вакцинуватися потрібно і тим, хто зіткнувся з «живим, досвідченим вірусом» і «нічого не сталося», і тим, хто «нормально переніс» хворобу.

«Не істеріть, а вакцинуйтеся. Якщо ви нормально перенесли дорослий вірус, то коли говорять, що вам введуть фрагмент білка вірусу, навіщо влаштовувати істерики? Вакцинуйтеся і розслабтеся. Ви перехворіли без симптомів — чудово. Але поки ви виробляли імунітет, ви ходили і поширювали його. Зараз прийде новий вірус, і ви знову будете ходити його поширювати? Зробіть щеплення», — додав Євген Комаровський.

Ситуацію з пандемією він порівняв з використанням ременя безпеки водіями: «Я все життя за кермом, і мені жодного разу не знадобився ремінь безпеки. Що ви до мене причепилися? Я пристебну, а він мені не знадобиться, а тільки заважатиме. Не буду пристібатися! До речі, вам хтось говорив, що якщо ви пристебнетеся, то не загинете в аварії? Ніхто цього не гарантує. Але ви пристібаєтесь, тому що вмієте рахувати ймовірність».

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я готує документи для вакцинації проти COVID-19 дітей від 14 років.

А міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко не виключив, що в Україні практикуватимуть додаткову, брустерну вакцинацію проти ковіду. Правда, за його словами, поки що в країні не те охоплення щепленнями дорослого населення, щоб обговорювати введення бустерной або повторної вакцинації.

Фото Євгена Комаровського із соціальних мереж.

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