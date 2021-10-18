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Суспільство та люди

Екс-депутат Ради прийняв громадянство РФ і виступає за збірну країни-агресора

11:22 18 жовтня 2021
Олександр Онищенко

Екс-депутат Ради Олександр Онищенко, що втік з України в 2016 році, прийняв громадянство РФ і зараз виступає за збірну країни-агресора в кінному спорті. Про це він розповів журналістові Бабеля.

За словами політика, російське громадянство він отримав у кінці 2020 року «тільки заради спорту» і не виключив, що в майбутньому може змінити паспорт громадянина РФ на паспорт Узбекистану.

Прокоментував Онищенко і повідомлення про нібито намір продати його віллу в Німеччині, назвавши ці володіння спортивним комплексом, який він лише очолює.

«Я там тільки директор і менеджер. Був мій, я продав його в 2019 році. Зараз тут збірна Росії тренується. Російські інвестори купили», — пояснив колишній український політик.

Нагадаємо, в січні 2021 року політик потрапив під санкції Мінфіну США. В Україні він теж є фігурантом низки антикорупційних виробництв. Зокрема, за версією детективів НАБУ, він разом зі спільниками продавали газ держпідприємства «Укргазвидобування» через «псевдобіржі», на чому держава втратила понад 1,5 мільярда гривень.

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