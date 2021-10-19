Справа на півмільйона: відома українська блогерка вляпалася в гучний скандал

Блогерка Алевтина Черкашина, відома як diva_olivka, провалила рекламну кампанію та зобов'язана заплатити значну суму штрафу за рішенням суду. Про це йдеться в документах Господарського суду Києва.

Скандальна історія почалася з того, що блогерка не виконала умови договору, укладені з рекламною компанією про розіграш подарунків.

За рекламу в Instagram їй повинні були заплатити 500 тисяч гривень — половину у день старту розіграшу, другу половину — після його закінчення.

Під час розіграшу Черкашина повинна була також привести 50 тисяч нових передплатників на сторінку в Instagram замовника реклами. Якщо цього не відбудеться, то замовниця за коштом блогерки повинна була сама замовити рекламні послуги. Крім того, в договорі були передбачені штрафні санкції.

В результаті Черкашиній вдалося залучити в Instagram замовника тільки близько 23 тисяч людей.

Замовник реклами звернулася з позовом й зажадала від Черкашиної виплати 250 тисяч гривень штрафу за порушення умов договору, 700 тисяч гривень упущеної вигоди, 250 тисяч гривень матеріальної та 50 тисяч гривень моральної шкоди.

Суд виніс рішення, згідно з яким Черкашина повинна виплатити 250 тисяч гривень штрафу за невиконання договору, а також погасити судовий збір.

Раніше в скандал потрапив відомий TikTok-блогер Олександр Волошин. Він подарував дівчинці на вулиці iPhone, а потім вирвав коробку з гаджетом з рук дитини, сказавши, що все це — розіграш.

Пізніше виявилося, що це було постановче відео. Волошин всіх обдурив заради хайпу та реклами.

Фото Instagram / diva_olivka

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