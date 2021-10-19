26.26 / 26.45 30.30 / 30.65
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Справа на півмільйона: відома українська блогерка вляпалася в гучний скандал

8:05 19 жовтня 2021
блогер

Блогерка Алевтина Черкашина, відома як diva_olivka, провалила рекламну кампанію та зобов'язана заплатити значну суму штрафу за рішенням суду. Про це йдеться в документах Господарського суду Києва.

Скандальна історія почалася з того, що блогерка не виконала умови договору, укладені з рекламною компанією про розіграш подарунків.

За рекламу в Instagram їй повинні були заплатити 500 тисяч гривень — половину у день старту розіграшу, другу половину — після його закінчення.

Під час розіграшу Черкашина повинна була також привести 50 тисяч нових передплатників на сторінку в Instagram замовника реклами. Якщо цього не відбудеться, то замовниця за коштом блогерки повинна була сама замовити рекламні послуги. Крім того, в договорі були передбачені штрафні санкції.

В результаті Черкашиній вдалося залучити в Instagram замовника тільки близько 23 тисяч людей.

Замовник реклами звернулася з позовом й зажадала від Черкашиної виплати 250 тисяч гривень штрафу за порушення умов договору, 700 тисяч гривень упущеної вигоди, 250 тисяч гривень матеріальної та 50 тисяч гривень моральної шкоди.

Суд виніс рішення, згідно з яким Черкашина повинна виплатити 250 тисяч гривень штрафу за невиконання договору, а також погасити судовий збір.

Раніше в скандал потрапив відомий TikTok-блогер Олександр Волошин. Він подарував дівчинці на вулиці iPhone, а потім вирвав коробку з гаджетом з рук дитини, сказавши, що все це — розіграш.

Пізніше виявилося, що це було постановче відео. Волошин всіх обдурив заради хайпу та реклами.

Фото Instagram / diva_olivka

719

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсіонерка

«На двох стільцях»: в ПФУ пояснили, чи можна отримувати пенсію за вислугу років і одночасно працювати за сумісництвом

Деяким українцям підвищать пенсію на 930 гривень: дата та кого стосується

Деяким українцям підвищать пенсію на 930 гривень: дата та кого стосується

Пенсійне посвідчення

Перерахувати за іншим коефіцієнтом: в ПФУ назвали умови для перегляду розміру пенсій

Чек

Облік та контроль посилять: що чекає на ФОП у 2022 році

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.