Сестра нардепа від «Слуги народу» і невістка Кернеса відзначилася «бандерівським» анекдотом: скандал набирає обертів
Після того, як невістка покійного мера Харкова Геннадія Кернеса Юлія Привалова виклала у мережу фото, зроблене у центрі Москви, супроводивши його «бандерівським» анекдотом, в Україні розгорівся скандал.
Та такий, що власниці YARO та й самої компанії, що виробляє кондитерські вироби, довелося публічно вибачатися. Так, на сторінці компанії заявили, що уявлення про них, як про антипатріотичний бізнес, хибні, й вибачилися «перед тими, чиї почуття були ображені».
Привалова також написала, що, викладаючи анекдот, «не мала на меті образити когось», і що ніхто не може «закинути їй брак патріотизму». «Я приношу щирі вибачення, якщо це зачепило чиїсь почуття», — написала невістка Кернеса, проілюструвавши свій пост синьо-жовтим прапором. Скандальної публікації на її сторінці вже немає, проте скріншоти щосили гуляють мережею.
Вибачення опублікували після того, як скандал набрав обертів і кілька торгових мереж відмовилися реалізовувати продукцію компанії.
Зокрема, про цю ситуацію писав одеський активіст Сергій Стерненко .
За його інформацією, розірвали співпрацю з компанією «Сільпо», «Розетка» і мережа кафе «Ідеаліст».
Нагадаємо, що недавно в центрі скандалу опинився «слуга народу» Артем Дмитрук. Нардеп назвав недавно померлого відомого українського художника Олександра Ройтбурда «педофілом і наркоманом».
Фото зі сторінки Юлії Привалової у соціальних мережах.175
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