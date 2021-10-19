Церковний календар на листопад 2021 року: дев'ять важливих дат для православних і початок Різдвяного посту

Листопад 2021 року для католиків почнеться з дня пам'яті всіх святих (православні відзначають його у 8-у неділю після Пасхи), а православні 1 листопада шануватимуть пам'ять преподобного Іоана Рильського. У кінці цього місяця починається Різдвяний піст.

У листопаді буде кілька важливих церковних свят:

4 листопада — день Казанської ікони Божої Матері;

6 листопада — Димитрівська поминальна субота;

8 листопада — день святого великомученика Димитрія (в народі — святого Дмитра);

21 листопада — Собор Архістратига Михаїла (Михайлів день);

22 листопада — день пам'яті преподібної Матрони і свято на честь ікони Божої Матері «Скоропослушниця».

26 листопада — день пам'яті святого Іоанна Златоуста;

27 листопада — день пам'яті апостола Пилипа;

28 листопада — початок Різдвяного посту, його ще називають Пилиповим, оскільки він починається відразу ж після дня вшанування пам'яті апостола;

29 листопада — день пам'яті апостола Левія Матфія.

Нагадаємо, що напередодні православні шанували пам'ять двох святих: мучениці Харитини Амісійской і святої Харитини Литовської. У народному календарі цей день отримав назву Харитинового дня.

Фото зі сторінки ПЦУ у соціальних мережах.

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