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Церковний календар на листопад 2021 року: дев'ять важливих дат для православних і початок Різдвяного посту

13:51 19 жовтня 2021
Церква ПЦУ

Листопад 2021 року для католиків почнеться з дня пам'яті всіх святих (православні відзначають його у 8-у неділю після Пасхи), а православні 1 листопада шануватимуть пам'ять преподобного Іоана Рильського. У кінці цього місяця починається Різдвяний піст.

У листопаді буде кілька важливих церковних свят:

  • 4 листопада — день Казанської ікони Божої Матері;
  • 6 листопада — Димитрівська поминальна субота;
  • 8 листопада — день святого великомученика Димитрія (в народі — святого Дмитра);
  • 21 листопада — Собор Архістратига Михаїла (Михайлів день);
  • 22 листопада — день пам'яті преподібної Матрони і свято на честь ікони Божої Матері «Скоропослушниця».
  • 26 листопада — день пам'яті святого Іоанна Златоуста;
  • 27 листопада — день пам'яті апостола Пилипа;
  • 28 листопада — початок Різдвяного посту, його ще називають Пилиповим, оскільки він починається відразу ж після дня вшанування пам'яті апостола;
  • 29 листопада — день пам'яті апостола Левія Матфія.

Нагадаємо, що напередодні православні шанували пам'ять двох святих: мучениці Харитини Амісійской і святої Харитини Литовської. У народному календарі цей день отримав назву Харитинового дня.

Фото зі сторінки ПЦУ у соціальних мережах.

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