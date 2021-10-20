Кривавий місяць 20 жовтня: що потрібно і чого не можна робити на повний місяць напередодні Хеллоуїну

Повний місяць 20 жовтня, який ще називають «Кривавим Місяцем» або «Місяцем мисливця», можна спостерігати у середу о 17:57 за київським часом. Повний місяць напередодні Хеллоуїну (31 жовтня) вважається містичним, астрологи стверджують, що 20 вересня буде складним днем, але у решті решт чорну смугу вдасться подолати.

Повний місяць, який «підтримають» Юпітер та Меркурій, що вийшли з ретроградного періоду, дає старт «виходу з підвішеного стану» і відкриває хороші можливості в усіх сферах життя — головне, побачити куди потрібно рухатися. В тому числі, і у кар'єрі.

На самий же «Кривавий Місяць» не рекомендують брати або давати гроші у борг, а також починати великі проекти і не випробовувати свою психіку. Вживати алкоголь, до речі, теж не рекомендують.

Краще обміркувати свої подальші кроки з розвитку бізнесу, особистий розвиток — будувати плани на перспективу.

Кажуть, щоб залучити гроші, потрібно залишити на підвіконні склянку з водою, поклавши у неї ближче до півночі монети. Вранці воду випити, а гроші заховати у гаманець і не витрачати їх до наступного повного місяця — до 19 листопада.

Гороскоп на 20 жовтня — цей день астролог Павло Глоба назвав вирішальним для подальших життєвих сценаріїв — читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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