Бієнале «30 років Свободи» і виставка «Дорогоцінні вклади XVII-XIX століть»: куди піти у Києві у вихідні

У Національній опері України імені Тараса Шевченка:

21, 22, 23 жовтня — міжнародний фестиваль Ballet UA,

26 жовтня — балет «Данте»,

27 жовтня — опера «Любовний напій».

Початок: 19.00.

Адреса: вул. Володимирська, 50.

Ціна: від 50 грн.

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З 22 жовтня по 1 листопада в Музеї історії Києва відкрито виставку художниці Оксани Брензович «Агапе. Love».

Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 7.

Ціна: від 40 грн.

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До 30 жовтня в медіагалереї ARTAREA проходить перша Українська бієнале цифрового і медіамистецтва «30 років Свободи». В експозиції: інсталяції, відео-арт-експонати відомих митців з 15 країн. Також в програмі: виступ артистів, міжнародна конференція, лекції про сучасне діджитал-мистецтво, презентації проєктів.

Адреса: вул. Софіївська, 11−15.

Вхід вільний, необхідний попередній запис.

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До 31 жовтня в галереї Київської школи фотографії діє виставка фотографій переможців міжнародного конкурсу I SEE PHOTO AWARDS 2021. В експозиції представлені роботи Віри Мінайлової, Михайла Рая, Ольги Степаньян.

Адреса: вул. Велика Васильківська, 65.

Вхід вільний.

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До 2 листопада в Центральному будинку художника проходить виставка робіт Ігоря Рудені «Час Зупинити час». 21 жовтня з 12:00 до 18:00 відбудеться зустріч з художником.

Адреса: вул. Січових Стрільців, 1−5.

Ціна: Від 125 до 150 грн.

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До 31 грудня в Скарбниці Національного музею історії України можна відвідати виставку «Дорогоцінні вклади XVII-XIX століть», присвячену 970-річчю заснування Києво-Печерського монастиря. В експозиції: золота митра кінця ХVIII століття роботи Григорія Чижевського та риза до ікони Успіння Богородиці роботи Івана Ярославського (1876 рік).

Адреса: вул. Лаврська, 9, корп. 12.

Ціна: від 50 грн.

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Безкоштовно можна відвідати: 21 жовтня — Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Петра Саксаганського, Михайла Старицького (вул. Саксаганського, 97 / 95б / 95). 25 жовтня — Національний музей українського декоративного мистецтва (вул. Лаврська, 9); Національний музей історії України (вул. Володимирська, 2); Музей театрального, музичного та кіномистецтва України (вул. Лаврська, 9, корп. 26); Музей гетьманства (вул. Спаська, 16); Музей-квартиру Віктора Косенка (вул. Михайла Коцюбинського, 9, кв. 4). 27 жовтня — Національний музей літератури України (вул. Богдана Хмельницького, 11); Будинок-музей Тараса Шевченка (пров. Шевченка, 8а); Київський літературно-меморіальний музей-квартиру Миколи Бажана (вул. Терещенківська, 5).

Нагадаємо, в галереї «Хлібна» на території заповідника «Софія Київська» проходить виставка скульптур Йогана-Георга Пінзеля, його учня Франциска Олендзький і сучасного художника Олександра Животкова.

Фото: facebook.com/UkrainianBiennale/

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